Centri estivi, aumentano le tariffe: +10% sul 2023

Centri estivi sempre più cari, soprattutto al Nord, con un aumento medio del 10% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'analisi realizzata da Adoc ed Eures sulla base dei costi dei campus per bambini. Le differenze sono significative soprattutto a livello territoriale. Con un costo medio per una settimana di circa 175 euro, i centri estivi del Nord Italia risultano quelli più costosi. Milano i più salati, con un prezzo medio a settimana di 218 euro, che scende a 176 per l'opzi...