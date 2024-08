Grandine, pioggia, vento forte e sottopassi allagati a Brescia e provincia. È questo il bilancio del maltempo che si è abbattuto in particolare nella zona della Franciacorta. Forti grandinate si sono registrate soprattutto tra Rovato ed Erbusco, con strade e campi imbiancati. In città allagati alcuni sottopassi con le auto ferme per evitare di rimanere inghiottite dall'acqua.