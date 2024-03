Bari, spunta una foto di Decaro con una sorella del boss

di Paolo Scarlata

"Presi" Decaro, "in due andammo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e andai a dirle che questo ingegnere è assessore mio e deve lavorare perché c'è il pericolo che qui i bambini possano essere investiti dalle macchine. Quindi, se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido".

Inevitabili le perplessità sulle contrastanti ricostruzioni: Emiliano parla di una boutade, afferma di essere stato frainteso sulle finalità dell'incontro con la sorella del boss, senza ritrattare però quella singolare visita a casa della donna. Decaro smentisce, ricorda tuttavia di aver incontrato per strada la Capriati, molto tempo dopo, e che ne fosse scaturito un litigio proprio per la vicenda della zona pedonale a Bari vecchia. Al puzzle si aggiunge anche la versione della stessa familiare del boss in carcere da 30 anni: "Mai visto Decaro con Emiliano, a casa mia non è mai venuto".

Eppure i quotidiani Il Giornale e La Verità pubblicano altri contatti scomodi: una foto con al fianco del primo cittadino barese due donne, tra le quali un'altra delle sorelle del boss Capriati. Misteri su cui si innesca un nuovo scontro politico, col coinvolgimento della commissione parlamentare antimafia e una serie di nuove audizioni sulle ipotesi di infiltrazioni mafiose al comune di Bari.