Autonomia, Zaia: "Non mina l'unità nazionale. Per me è una giornata storica"

"Per me è una giornata storica. Io ho dedicato la vita a questo progetto, tanto è vero che è nato in Veneto"."Lo ha detto a Tgcom24 il presidente del Veneto Luca Zaia in merito al ddl Autonomia diventato legge.""L'Italia a due velocità è figlia del centralismo. Quest'ultimo ha fatto dei danni, cerchiamo di recuperarli con un progetto innovativo, di responsabilità, di coesione e"di modernità. Non c'è la volontà di distruggere l'unità nazionale", ha aggiunto.