Arresti a Bari, interrogatori: il sindaco di Triggiano respinge le accuse e si dimette

di Maria Luisa Sgobba

Antonio Donatelli, agli arresti domiciliari da giovedì scorso, con l’accusa di corruzione elettorale, eletto in una lista civica di centrosinistra, ha respinto le accuse e - attraverso il suo avvocato - ha fatto sapere che lui le elezioni le avrebbe vinte in ogni caso, anche non contando i voti al centro dell'inchiesta per corruzione elettorale