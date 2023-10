Strage in Maine, 18 morti: è ancora caccia al killer Robert Card

di Tito Giliberto

E' un tiratore scelto, ex militare che non ha mai combattuto in guerra, simpatizzante per l'estrema destra e per i gruppi paramilitari. Soffriva di problemi psichici. Sentiva "voci che lo perseguitavano", minacciava una carneficina. Era stato ricoverato per problemi mentali pochi mesi fa. Una strage annunciata. Ma il killer non si trova più