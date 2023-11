Premierato, cosa prevede la riforma

di Paolo Scarlata

Al capo del governo andrà un premio di maggioranza del 55%, soglia tuttavia da definire nel cammino in parallelo della riforma della legge elettorale.

Vengono mantenute le prerogative del Capo dello Stato, ad eccezione dell'incarico al premier e della nomina dei senatori a vita, figura destinata a scomparire e limitata, in futuro, ai soli ex presidenti della Repubblica.