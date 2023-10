Pizzaballa a Tgcom24: "Ormai è guerra aperta, possibili ritorsioni reciproche"

"Questo attacco di Hamas - sottolinea il porporato - non può avere alcun valore religioso, la violenza, da qualunque parte non può avere alcuna giustificazione, nemmeno la preoccupazione per il mantenimento dello status quo".

Sulla repentina evoluzione degli eventi conclude: "Siamo rimasti un po' tutti sorpresi, c'erano delle avvisaglie di un aumento delle tensioni, ma in questa forma, in queste dimensioni ha colto tutti di sorpresa".