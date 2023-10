Pensione anticipata? Si paga (e quota 103 diventa quota 104)

di Giuliana Grimaldi

Quota 103 diventa quota 104, sarà cioè possibile andare in pensione con 63 anni di età e 41 di contributi, ma prima si esce e meno si prende:

A 63 anni si perde quasi il 12% (11,93%), il 9,24% se si smette di lavorare a 64 anni; il 6,37% a 65 anni; poco più del 3% (3,31%) a 65 anni [C] Non verrà tagliato tutto l'assegno, ma solo la quota calcolata sui contributi versati prima dell'anno 1996 e fino al 2012