Paesi Bassi, 27enne trova un tesoro medievale usando un metal detector

di Viviana Guglielmi

Secondo gli esperti, il tesoro risalirebbe all'epoca in cui Hoogwoud faceva notizia in tutto il mondo. Guglielmo II, conte d'Olanda e re dell'Impero romano, fu assassinato in quelle zone nel 1.256 dai frisoni occidentali. Resta da capire da dove provengano esattamente i gioielli indossati quasi certamente dall'elite dell'epoca. Per gli archeologi la sorprendente forma a mezzaluna è tipica dell'Europa sud-orientale e bizantina. Ma è impossibile dire con certezza dove siano stati realizzati, certamente non nei Paesi Bassi.

Lorenzo Ruijetr ha deciso di lasciarli al Rijksmusem di Leida perché possano essere ammirati dai visitatori in cerca di tesori dell'antichità, proprio come continua a fare lui.