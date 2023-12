Manovra, le novità

di Paolo Scarlata

A non andare giù è pure il programmato incontro pomeridiano a Montecitorio - poi smentito da Palazzo Chigi - tra il presidente della Camera Fontana, la premier Meloni e i capigruppo di maggioranza per discutere il calendario dei lavori di una manovra su cui era emersa la possibilità di rimborso pieno al 110% del Superbonus per tutte le fatture del 2023. Anche queste indiscrezioni smentite in mattinata dal Ministero dell'economia. Nessuna proroga.

Tirano intanto un sospiro di sollievo i quasi 14mila dirigenti della pubblica amministrazione dopo la firma di un innovativo contratto che li garantisce dai ricorrenti contenziosi legali sorti nell'espletamento delle loro funzioni. Sugli altri temi si sbilancia sul Corriere della Sera il ministro dei rapporti col parlamento Ciriani: garantisce i 100 milioni di euro della dote tradizionalmente assegnata ai gruppi parlamentari, esclude interventi peggiorativi sulle pensioni di anzianità. Saranno "settimane di fuoco, ma - prevede - ce la faremo".