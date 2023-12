Manovra, il Senato vota la fiducia

di Alessandra Chertizza

Tra gli emendamenti approvati ci sono le pensioni dei medici, maestri, dipendenti degli enti locali, e della giustizia amministrativa; la rimodulazione delle risorse a disposizione per il progetto del Ponte sullo Stretto; risorse aggiuntive per gli stipendi delle forze armate e delle forze dell'ordine; fondi per gli enti locali anche in ragione delle variazioni intervenute sulle aliquote Irpef.