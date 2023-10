di Isabella Josca

Il clima è teso, Guterres apre la seduta con la sua dichiarazione, anche se subito sottolinea che le sofferenze del popolo palestiense non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas. Non basta, arriva la risposta di fuoco del ministro degli esteri israeliano Cohen con tanto di richiesta di dimissioni immediate di Guterres