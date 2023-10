Israele, azioni chirurgiche via terra nella Striscia: tre blitz in 24 ore

di Luca Pesante

Interventi armati che si pongono in alternativa all'invasione annunciata dal governo Netanyahu, sospesa anche a causa delle pressioni diplomatiche occidentali, nuovamente ribadita ma ancora non avvenuta. Israele cerca risultati con azioni chirurgiche via terra e bombardamenti massicci via cielo. Secondo l'esercito sarebbe stata decapitata la cupola di comando di Hamas