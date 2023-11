Immigrazione, Corte suprema britannica: illegale il "piano Ruanda"

di Paolo Saraca Volpini

Il no della Corte suprema è un duro colpo d'arresto per l'esecutivo conservatore del premier Rishi Sunak e per la sua promessa di fermare gli sbarchi sulle coste inglesi. Lo stesso Sunak ha quindi annunciato: "Il governo ha lavorato a un nuovo patto con il Ruanda e lo finalizzeremo alla luce di questa sentenza. Il mio impegno a fermare le barche di migranti resta incrollabile".