Governo, pronto il piano energia: aiuti per 4.800 aziende

di Giuliana Grimaldi

Le misure per le 4.800 aziende a più alto fabbisogno energetico saranno diverse: dalle nuove regole per la vendita di gas a prezzi calmierati, allo snellimento delle procedure per installare impianti alimentati con fonti rinnovabili. Per le realtà che vorranno investire sul green, per i primi tre anni l'energia sarà fornita a condizioni vantaggiose dal Gestore dei Servizi Energetici.

Le misure per le 4.800 aziende a più alto fabbisogno energetico saranno diverse: dalle nuove regole per la vendita di gas a prezzi calmierati, allo snellimento delle procedure per installare impianti alimentati con fonti rinnovabili. Per le realtà che vorranno investire sul green, per i primi tre anni l'energia sarà fornita a condizioni vantaggiose dal Gestore dei Servizi Energetici.

Per i concessionari idroelettrici e geotermici scaduti o uscenti nuove regola sulle assegnazioni.

Novità in arrivo anche per le famiglie: potrebbe slittare di un anno la fine del mercato elettrico tutelato per i clienti non vulnerabili, mentre per i vulnerabili si pensa a un servizio specifico.

Sul fronte della diversificazione e dell'autonomia energetica si prosegue con il potenziamento dei rigassificatori: sbloccati gli investimenti per i nuovi impianti a Gioia Tauro e a Porto Empedocle per complessivi 3 miliardi, e si spiana la via alla creazione di un maxi polo eolico galleggiante in mare aperto.

All'attenzione del Governo pure il fascicolo nucleare di nuova generazione: 15-20 mini centrali da realizzare entro il 2035 con un investimento di 30 miliardi. Con un impatto positivo sul sistema economico, compreso l’indotto, di 100 miliardi di euro e di oltre mezzo milione di posti di lavoro.