Esposito intercettato, la Consulta annulla il suo rinvio a giudizio

di Fabrizio Summonte

Per questo motivo la Corte costituzionale ha annullato la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti per il caso Bigliettopoli, scandalo che riguardava proprio i rapporti tra l’ex parlamentare del Pd (è stato senatore dal 2013 al 2018) e l’organizzatore di concerti Giulio Muttoni, suo amico di vecchia data. Secondo gli investigatori, infatti, Esposito avrebbe sfruttato la sua posizione di potere per aiutare Muttoni, interdetto dalle prefetture di Torino e Milano a causa del suo coinvolgimento nell’inchiesta San Michele, un’operazione contro la ’ndrangheta fatta dai carabinieri nel 2014