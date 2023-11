Ambulanze colpite a Gaza, Israele: "Usate dai miliziani di Hamas"

di Alfredo Macchi

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto "inorridito" dall’attacco ma gli Stati Uniti confermano: un terzo dei nomi nelle liste dei feriti da far uscire dal valico sarebbero sospetti.

Le autorità di Gaza parlano di una quindicina di morti nel convoglio delle autoambulanze e di un secondo bombardamento sulla strada costiera al Rashid verso il sud che avrebbe ucciso molti civili, tra cui donne e bambini, come si vede in un video, che possiamo mostrare solo in parte per la sua crudezza.

Continua intanto l'avanzata delle forze israeliane dentro Gaza City: i soldati della brigata Givati avrebbero trovato un centro di comando di Hamas con all'interno importante documentazione che potrebbe essere cruciale per i prossimi passi della guerra