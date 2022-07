Venezia, in 70mila a festeggiare la "Festa del Redentore"

di Paolo Brinis

Ogni anno, la terza domenica di luglio, si ricorda così la pestilenza che colpì Venezia nel 1575. Nella speranza di porre fine a quella terribile pandemia, la repubblica della Serenissima fece costruire una chiesa nell'isola della giudecca dedicandola al santo redentore. Una ricorrenza quindi dalle radici religiose che sono in molti ancora rispettare: in occasione dell'evento sono stati migliaia i fedeli che vi si sono recanti per una preghiera percorrendo un ponte votivo.