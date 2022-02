Report, il deputato Ruggieri a Tgcom24: "Ranucci ha superato il limite"

Il conduttore di Report avrebbe espresso poi giudizi denigratori anche verso leader politici e alcuni colleghi giornalisti. "Ci sono delle regole che in una democrazia non si possono scavalcare, non si possono umiliare". Ruggieri ricostruisce la vicenda: "Tutto trae origine da una seduta della vigilanza dello scorso 24 novembre da una lettera anonima tirata fuori da un altro commissario di vigilanza che alludeva ad alcune sue condotte opinabili. Di fronte all'ad della Rai difesi Ranucci, dissi di averla ricevuta pure io ma di averla cestinata perché anonima. La Rai ha fatto le sue verifiche e siamo tutti contenti che non sia vera".

"Ma qui si parla di altro - spiega il parlamentare - un conduttore della Rai ha espresso il proprio disprezzo per una parte politica, Forza Italia, e in particolare per Silvio Berlusconi". "Ogni funzione ha un limite, io vedo magistrati star televisive, capi dei servizi segreti a pranzo col ministro degli Esteri con tanto di foto, conduttori Rai che minacciano la vigilanza.Tutto questo esondare non lo trovo conforme né a un criterio di opportunità né alla legge. Chi valica il limite del proprio lavoro ne deve rispondere" - conclude Andrea Ruggieri.