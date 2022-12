Musk: "Con Neuralink impianti connessi nel cervello in 6 mesi"

di Marta Vittadini

La sperimentazione dovrebbe partire entro 6 mesi, ha affermato Musk durante la presentazione del progetto in carico alla sua Neuralink, azienda di neurotecnologie. Applausi della platea, ma cautela da parte del mondo scientifico. Impermeabile alle critiche, Musk come sempre punta in alto e preme sull'acceleratore: ma manca, dettaglio non trascurabile, il via libera della Food and Drug Administration.