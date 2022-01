Lo spettro del Covid sul Quirinale

di Paolo Scarlata

La tradizione è destinata a essere stravolta da nuove regole, con sanificazioni, distanziamenti e mascherine Ffp2, ma sarà probabilmente questa settimana a dirci esattamente come. Probabile una sola votazione al giorno, al massimo due. Per evitare assembramenti si potrebbe optare per l’accesso in aula per gruppi di lettere, accedendovi solo per il tempo necessario a esprimere il voto. Ma il vero punto di domanda è su quanti dei 1.009 grandi elettori saranno in isolamento o in quarantena.