Elezioni, Letta ribadisce il no ai 5 Stelle anche dopo il voto

di Paolo Antinio Scarlata

Su questo punto Letta non ha dubbi e da Catania rincara la dose: "Il Movimento in Sicilia non ha rispettato la parola data in occasione delle primarie per la scelta del candidato governatore". Più cauto si è detto invece Nicola Fratoianni si Sinistra Italiana: "Quando cresce un'area che ha a cuore i temi dell'ambientalismo sono contento, mi preoccupo della destra".