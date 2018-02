Trentino: tutti in pista con il Dolomiti Winter Festival

Il Dolomiti Winter Fest propone un programma sulla neve davvero speciale che, grazie all’originalità e alla qualità delle attività presentate, sta riscuotendo un importante numero di iscrizioni. L'evento, fin dalla sua nascita, cerca di sviluppare un turismo alternativo e sostenibile che propone avventure sulla neve adatte a tutti, in un ambiente naturale davvero eccezionale.



Si comincia con la Ciaspoluna - Il Festival si aprirà la sera di venerdì 2 Marzo con la CiaspoLuna: 200 saranno i partecipanti a questa affascinante uscita con le ciaspole, con partenza al tramonto e rientro in notturna, al chiarore dalla luna piena. La sera stessa da Millegrobbe partiranno anche i partecipanti della Dolomiti Night Snow Un, corsa notturna su neve di 12km, non competitiva, con rientro all’accogliente malga e degustazione di prodotti tipici della cucina Cimbra. Si intitola "La lunga notte dell’inverno" ed è gia Sold Out, uno degli appuntamenti più particolari in programma: uno Snow Camp di tende Teepee, riscaldate con stufe a legna, dove 50 fortunati a notte, il 2 e il 3 Marzo, vivranno un'indimenticabile esperienza in natura guidati dalle guide esperte di Barbasso Nature & Culture.



Sleddog e Yoga - Molte le attività outdoor sulla neve proposte per tutto il fine settimana: escursioni con le slitte trainate dai cani (sleddog), appuntamenti sulla sicurezza con prove sul campo, uscite in fat bike, un'uscita di Skialp, un contest di Downhill in MTB, un workshop fotografico di 2 giorni con Paolo Codeluppi, corsi di yoga, di meditazione zen e di barefoot walking. Nel giorno di Sabato avrà luogo anche un Instameet organizzato in collaborazione con InstagramersTrentino con l'hashtag #InstameetWinterfest che prevede un’escursione che si chiuderà con un aperitivo al tramonto, presso Malga Millegrobbe, cullati dai suoni magici di un duo musicale trentino di arpa e handpan: gli Yellow Atmospheres.



Di corsa nella foresta cimbra - Il dopocena del sabato continuerà a Lavarone in una serata dedicata all’avventura e alla corsa con tanti ospiti, tra cui i "runner-scrittori" Dario Pedrotti, Andrea Pelo di Giorgio e Nicola Giovanelli e il Ferrino Women Team al completo: Katia Figini, Scilla Tonetti, Alice Modigliani e Luisa Balsamo. Tutti ospiti che correranno, assieme ad altri 500 runners attesi domenica 4 Marzo da tutta Italia, il Dolomiti Winter Trail, gara di snow running che prevede 2 spettacolari percorsi, di 12 Km e di 22 Km. Un'avventura nel cuore della foresta Cimbra che porterà i partecipanti, anche in coppia, fino a Forte Cima Vezzena, quasi a 2000 metri di quota, con il suo incredibile panorama dolomitico. Anche i più piccoli potranno correre sulla neve grazie alla Fun Snow Run: un percorso speciale pensato per il massimo divertimento.



Per maggiori informazioni: www.dolomitifest.com