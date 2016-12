Festival della dolcezza - Pontelongo (PD) - Da domenica 27 a novembre a giovedì 8 dicembre a Pontelongo, in provincia di Padova, si svolge una manifestazione che rende omaggio alla tradizione dello zuccherificio presente in paese con una serie di iniziative ludiche e culturali riconducibili al tema dolciario; tra queste sarà possibile visitare lo stabilimento a bordo di un simpatico TreninoLillipuziano. Un mercatino ambulante si snoderà tra le strade del centro storico e in Piazza del Popolo sarà presente un ampio luna park, per la gioia di tutti i bambini.



Abbiategusto - Abbiategrasso (MI) - Dal 25 al 27 novembre Abbiategrasso si trasforma in Capitale del Gusto e diventa palcoscenico di un gioco tutto da assaggiare. Durante la kermesse, in un cucina-città, è possibile assaggiare e degustare prodotti alimentari di alto livello che portano i marchi DOP, ma anche “presidio slow food”. Per l'occasione la città cambia i nomi delle vie e delle piazze in quelli di prodotti culinari e di località (Via della Franciacorta, Piazza Castello dei Salumi, Largo San Daniele, Giardino della Polenta) e si trasforma, così, in un inusuale parco di divertimento del gusto: i visitatori grazie a una mappa sono coinvolti in un un gioco a tappe in cui il divertimento sta nel completare tutte le “caselle”, scoprire e assaggiare più luoghi possibili per poi giungere a un premio finale.



November porc - Varie località parmensi - Per tutti i weekend di novembre appuntamento a Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca per la staffetta gastronomica più golosa della provincia di Parma. Stand enogastronomici, bancarelle, assaggini e il famosissimo takeaway McPorc, il tutto accompagnato da serate musicali e animazioni per grandi e piccini. Inoltre, durante tutti i fine settimana ci si potrà cimentare con "Il Tiro al Salame" il gioco ufficiale della manifestazione e, per tutta la durata dell'evento, potrete assistere alle performance degli artisti di strada impegnati nel concorso "November Porc Street Artist" che premierà i primi tre classificati.



Baccanale - Imola - L'evento, giunto quest'anno alla sua 30a edizione, trasforma fino al 27 novembre la città in un grande palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, accomunati dal desiderio di trattare il cibo in modo non banale e ripetitivo. "Chicchi, grani e farine" è il tema di questa edizione: cosa sarebbe la nostra cucina senza grano, farine, riso e legumi?



Festa del tartufo - Sant' Agostino (FE) - Tuber magnatum pico. Già il nome rende subito l’idea di un prodotto unico da conservare per le occasioni più importanti. Se poi si utilizza la denominazione comune, tartufo bianco, ecco che quell’immagine si trasforma come per magia in profumi deliziosi e in ricette alle quali è impossibile resistere. Fino al 27 novembre, Sant’Agostino, in provincia di Ferrara, torna a festeggiare il suo tesoro più prezioso con la decima edizione della Sagra del Tartufo autunnale; una specialità che cresce abbondante nel bosco della Panfilia, meraviglia naturalistica che sorge a pochi passi dalla “città del tartufo” in provincia di Ferrara.



Castagne e Vino Novo - San Gimignano (SI) - Fino a sabato 10 dicembre, il paese delle cento torri proprone un evento enogastronomico all'insegna del gusto e dei buoni prodotti toscani: a tutti i partecipanti sono distribuite caldarroste e bicchieri di vino novello.



Sagra delle Frattaglie - Greve in Chianti (FI) - Il weekend del 25 - 27 novembre Strada in Chianti, frazione del comune di Greve in Chianti ospita una sagra in cui è possibile degustare alcune delle ricette tipiche della tradizione contadina che vedono protagoniste le frattaglie. Tra queste citiamo trippa alla fiorentina, lampredotto, inzimino, stufato core e paracore, poppa, cipolline e trippa fritta . Non mancano altri piatti come pizza cotta nel forno a legna e carne alla griglia. Si potrà accompagnare il tutto con vini selezionati tra quelli delle migliori fattorie del territorio. Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere a cena dalle 19:30 e la domenica anche a pranzo dalle 12:30.



Fiera del formaggio di fossa - Savignano sul Rubicone (FC) - Fino al 4 dicembre, viene celebrato il formaggio di fossa, chiamato coì perchè ottenuto dagli ambienti sotteranei, scavati nel tufo, dove avviene la stagionatura. Per l'occasione, tra i momenti che caratterizzeranno la festa si svolgono spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano che espongono i prodotti delle aziende agricole locali.



BeerCatania - Catania - Presso l’ex Mercato Ortofrutticolo di Via Forcile prende il via il Festival delle birre artigianali che pone al centro la produzione e la diffusione di birra artigianale con la migliore selezione dei birrifici e locali. Birre artigianali, streetfood, musica, lab, contest e tanto divertimento si preparano a portare allegria e convivialità in città.