Le sagre in tutta Italia per il ponte del 1° maggio

TEMPO LIBERO – Bolzano – La fiera Tempo Libero, in programma a Bolzano da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, raccoglie tante proposte con le destinazioni turistiche italiane ed estere per le vacanze, camping & outdoor, sport, fitness, wellness. Ci sono aree dedicate agli amanti di fiori e giardini, auto e moto con accessori e corsi di guida sicura, e tante specialità enogastronomiche di tutta Italia. Completano l’offerta un ricco programma di eventi e spettacoli e tanti spazi di divertimento dedicati ai bambini. Aperta dalle 9.30 alle 18.30. Info: www.fierabolzano.it/tempolibero .



LANA MEETS JAZZ - Lana - Alto Adige - Da lunedì 1 a domenica 7 maggio si svolge la sesta edizione di Lana Meets Jazz, il festival internazionale dedicato ai giovani talenti e ai grandi artisti del jazz. Le note improvvisate di sax, trombe e contrabbasso risuonano per le strade e i locali di Lana (Bolzano), in un dialogo “open air” fra jazzisti affermati e nuove promesse della musica. www.lana.info/it .



BIKE FESTIVAL GARDA TRENTINO - Riva del Garda - Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio gli appassionati di MTB si incontrano all’estremità settentrionale del Lago di Garda: ad aspettarli ci sono 150 espositori con oltre 300 marchi e le aziende più importanti del settore, per presentare i nuovi modelli e prodotti, tutti da testare "a piede libero”. L’evento clou è la Bike Marathon, su quattro percorsi differenti, a seconda della lunghezza e della difficoltà, con partenza e arrivo a Riva del Garda. Per chi ama l’Enduro c’è anche la Specialized-SRAM Enduro Series lungo le pendici del Monte Baldo. I giovanissimi dai 3 ai 14 anni invece possono cimentarsi nel Junior Trophy. http://riva.bike-festival.de



RIEVOCAZIONE STORICA DI OGLIANICO – (Torino) – Vivere una giornata facendo un tuffo nel Medioevo: è questa l’esperienza di chi partecipa alla Rievocazione storica delle Idi di maggio in programma a Oglianico, in provincia di Torino: si danza in piazza, si mangia carne e cipolle, si scoprono i vecchi attrezzi e si rivivono antiche battaglie, secondo gli usi e i costumi della comunità medievale contadina. Da lunedì 1 a domenica 14 maggio.



SESSANT'ANNI DI "IL GIORNO DEI RAGAZZI" - Milano – “Il Giorno dei Ragazzi”, la storica testata dedicata ai lettori più giovani che per 12 anni è uscita in omaggio, ogni giovedì, allegata al quotidiano Il Giorno celebra i 60 anni dalla prima uscita con una mostra a ingresso libero. L'evento, in programma presso WOW Spazio Fumetto, in Viale Campania 12, Milano dal 29 aprile al 21 maggio, propone le avventure del mitico Cocco Bill, dell'eroe dello spazio Dan Dare e di tanti altri personaggi, unitamente ad focus e approfondimenti. Sono in mostra i numeri e le pagine più significative di un percorso editoriale che ha letteralmente cambiato la storia dell’editoria per ragazzi. www.museowow.it .



FESTIVAL DEL MONTEROSSO - Castell'Arquato (Piacenza) – A dispetto del suo nome, il Monterosso Val d'Arda è in realtà un pregiato vino bianco: per goderselo si può approfittare di questo weekend di festa (domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio), in cui i produttori aprono le cantine a enoturisti e buongustai per far conoscere la produzione enologica e le tipicità del territorio piacentino, con degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici. Il programma dettagliato è online su www.monterossofestival.it .



AZZURRO COME IL PESCE – Cesenatico - Appuntamento sulla riviera romagnola nella città con il celebre Porto Canale progettato da Leonardo Da Vinci, con la sagra del pesce azzurro, occasione ghiotta per assaporare i migliori piatti della tradizione marinara. Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio nelle vie del centro storico e quelle adiacenti al Porto Canale i ristoratori propongono menù a tema utilizzando esclusivamente sardine, acciughe, alici, paganelli e sgombri appena pescati in zona. Nella zona del mercato ittico è allestita una grande tensostruttura con stand gastronomici delle associazioni di pescatori, aperti dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00 per gustare i piatti della gastronomia locale accompagnati da eccellenze DOP e DOCG come l’olio extravergine di oliva di Brisighella e il formaggio di fossa di Sogliano. Info: www.cesenatico.it .



FIERA DELL’ASPARAGO DI MESOLA - Castello Estense della Mesola (Ferrara) – Una cornice d’eccezione per festeggiare questo delizioso ortaggio tipico della primavera: fino a lunedì 1 maggio il maniero nel Delta del Po ospita un goloso mercato con tutte le produzioni locali e stand gastronomici in cui degustare gratuitamente l’asparago verde e le specialità tipiche della zona. Ci sono anche escursioni a piedi o in bici, giri in barca, eventi sportivi e serate danzanti. www.prolocomesolaeventi.it .



FRITTO MISTO - Ascoli Piceno – Arriva al suo apice la grande kermesse dedicata alle prelibatezze del fritto con tante delizie "croccanti" da tutto il mondo da assaporare fino al 1° maggio: arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti e tempura giapponese, per un appuntamento ormai tradizionale. In piazza Arringo è allestito il Palafritto: un percorso culinario in cui assaggiare ricette selezionate tra le specialità a base di fritto, uno spazio per i cooking show, un'area dedicata alle farine, la zona "enoteca" . Orari e prezzi - Tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.30 Il costo dei biglietti e il programma sono online sul sito: www.frittomistoallitaliana.it .