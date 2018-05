Le sagre di gusto per il fine settimana

SAGRA DELLA RANA - Cassignanica di Rodano (Milano) – Nel Milanese sono in programma due weekend, da venerdì 4 a domenica 6 e poi ancora da venerdì 11 a domenica 13 maggio, per scoprire la bontà della rana nella 23esima edizione della sagra organizzata dalla parrocchia di Cassignanica – Millepini. Tra le specialità da degustare ci sono la frittata di rane, il risotto con le rane, il fritto misto, la carne alla brace. Informazioni sulla pagina Facebook dedicata.



IL FIORE E IL LAGO - Gravellona Lomellina (Pavia) - Sabato 5 e domenica 6 maggio il Parco dei Tre Laghi a Gravellona Lomellina ospita la sesta edizione de “Il Fiore e il Lago” (dalle ore 14.00 alle 20.00). L’evento propone molte iniziative naturalistiche, paesaggistiche e culturali. Ci sono una ricca esposizione di piante, fiori, sementi, attrezzature e macchine per il giardinaggio e la cura del verde, la presenza di florovivaisti selezionati provenienti da tutta Italia che presenteranno al pubblico le più svariate varietà di piante, tra cui rose, piante da frutta, agrumi, piantine da orto, olivi ed altre piante mediterranee, aromatiche, officinali, cactacee piante di stagione; daranno anche consigli e consulenze gratuite sul giardinaggio e sulla progettazione e realizzazione di giardini, terrazzi ed orti, Ci sono poi i laboratori didattici per adulti e bambini. Ingresso libero. Info: www.comune.gravellonalomellina.pv.it.



SAGRA DELLA BONDOLA - Torrebelvicino (Vicenza) – Due fine settimana, da venerdì 4 a domenica 13 maggio, sono l’occasione in cui scoprire la Bondola, un prelibato insaccato locale costituito da carne suina salata e pressata, che al termine del trattamento si presenta esteriormente con una caratteristica forma tondeggiante. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.00, con ottimi sapori, buona musica, balli e molto altro. La sagra si svolge al coperto e l'entrata è libera. Info: www.sagradellabondola.com.



FESTIVAL DELLA FRAGOLA DI TERRICCIOLA - Terricciola (Pisa) – Due fine settimana (il 5-6 maggio e ancora il 12 -13) all’insegna del frutto rosso più simpatico della primavera: l’appuntamento è dalle ore 11.00 alle ore 23.00 con la 36esima edizione del Festival della Fragola di Terricciola, nel cuore della campagna toscana e all’insegna della cultura contadina. Ci sono cucina tipica, concerti, musica, degustazioni, mostre ed esibizioni per stare bene e divertirsi. Ingresso libero. Info: www.festivaldellafragola.it.



CIBI DEL MONDO - Foligno (Perugia) – Appuntamento con la storia e la cultura dei popoli da scoprire attraverso i loro sapori da giovedì 3 a domenica 6 maggio. Un appuntamento di buoni sapori, ma anche di convegni, mostre di pittura, intrattenimento e musica. Dagli hot dog americano alle spezie portate da Marco Polo, dalla cucina cantonese alla patata e al pomodoro, simboli della cucina italiana, ma arrivati solo nel Rinascimento: per scoprire la cucina di ieri e di oggi sono in programma tre giorni di degustazioni e lezioni di storia, ma anche street food internazionale (proveniente da Perù, Argentina, Brasile, Austria, USA, Spagna, Marocco, Corea del Sud) e delle diverse tradizioni italiane (Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia), per oltre 20 cucine. Quest’anno ci sono anche, per la prima volta, il Salone delle Eccellenze, allestito nel chiostro del Palazzo Comunale e “Vini del Mondo”, oltre a mostre, conferenze tematiche, incontri istituzionali, intrattenimento con artisti di strada e musica. Info: www.cibidelmondo.it.



FESTA DEL BACCANALE - Campagnano (Viterbo) – La festa si ispira ai riti celebrativi dell'antica Roma e delle tradizioni popolari a base di vino, musica e buon cibo Da venerdì 4 a domenica 6 maggio la festa fa rivivere la tradizione storica e popolare di Campagnano, nel viterbese: in primo piano ci sono vino e carciofi, da sempre fonte principale dell'economia familiare. La festa inizia con la celebrazione della Messa nella Collegiata di San Giovanni Battista e con la benedizione dei gonfaloni delle contrade, seguita poi dalla cena a base di prodotti della tradizione. La domenica mattina si può assistere al processo di cottura e preparazione di 7000 carciofi e salsicce, per la Scarciofata e Sarcicciata. Nel pomeriggio si svolge il corteo storico cinquecentesco che culmina nel ballo in piazza e, a seguire, il Palio dei Somari, la disfida a dorso d'asino tra le 8 contrade del paese. Ci sono anche la mostra mercato dei prodotti di artigianato e di gastronomia. INFORMAZIONI: www.prolococampagnano.it.



PERUGIA FLOWER SHOW – Perugia – Un fine settimana all’insegna dei colori e dei profumi dei fiori, tra piante rare e inconsuete proposte dai migliori giardinieri e florovivaisti d'Italia, per una festa all’insegna della creatività verde. Appuntamento nel capoluogo umbro da venerdì 4 a domenica 6 maggio presso i Giardini del Frontone: ci sono arbusti inconsueti, alberi da frutto, specie antiche e ritrovate, rose antiche e moderne, graminacee ornamentali dagli splendidi colori, piante aromatiche. C’è anche un’area dedicata all’artigianato di qualità, all' arredamento da esterno e da interno, e alle eccellenze enogastronomiche e prodotti per il benessere. Orario continuato dalle ore 09.00 alle 20.00. INFORMAZIONI: www.perugiaflowershow.com.



NAPOLI BIKE FESTIVAL – Napoli – Una bella rassegna per conoscere la città partenopea dalla prospettiva offerta dalle due ruote: da venerdì 4 a domenica 6 maggio il lungomare, le piazze, i vicoli della città e il Bosco di Capodimonte ospitano la rassegna che si propone di promuovere la cultura della bicicletta e le occasioni per pedalare insieme grazie alla presenza di numerosi produttori, associazioni, singoli ciclisti. Ci sono biciclettate collettive, eventi e musica. INFORMAZIONI: www.napolibikefestival.it.