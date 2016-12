Halloween: le feste in tutta Italia con zombie e streghe

La capitale delle streghe - Halloween compie 19 anni nel comune di Corinaldo (AN), che dal 1998 spaventa le decine di migliaia di ospiti che affollano le vie del paese. Da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre il piccolo comune - che conta poco più di 5mila abitanti – si trasforma nella Capitale d’Italia di Halloween. L’edizione 2016 prenderà il via con l’elezione di Miss Strega, la Strega del terzo millennio, alla quale possono partecipare “tutti gli abitanti del mondo, senza distinzione di età, di sesso, di provenienza”. Non mancheranno il Tunnel della paura - il misterioso labirinto che non lascerà scampo - spettacoli musicali e pirotecnici e, novità 2016, la Tilted Room, la stanza inclinata, per la prima volta in Italia.



Weekend da brivido a Lonato del Garda (BS) – Una vera e propria maratona del brivido quella che si svolgerà nella Rocca visconteo veneta di Lonato del Garda (Bs). Intitolata "Il Castello Incantato", la giornata sarà dedicata alla Festa di Samhain, il giorno in cui lo spirito della natura e delle stagioni si riuniscono per gli ultimi grandi festeggiamenti prima dell’arrivo dell’inverno, e verrà anche eletta la nuova Regina delle Fate. L’appuntamento è per le 10.30 di domenica 30 ottobre. Per gli amanti del brivido, Escape Castle presenta una serie di avventure dedicate ai grandi classici dell’horror. Sotto la guida di due esperti esploratori dell'occulto, gruppi di 25 persone verranno guidati all'interno della Rocca e avranno solamente 60 minuti di tempo per riuscire a fuggire, risolvendo enigmi e sconfiggendo alcuni dei mostri più famosi della storia del genere horror. Anche i bambini potranno provare il brivido dell’avventura, partecipando al ciclo di “Fiabe nella Rocca”, una serie di appuntamenti pensati per far vivere in prima persona ai piccini le fiabe e le storie più amate.



Gardaland Magic Halloween - Sempre sul lago di Garda, il parco divertimenti di Gardaland si prepara ad accogliere i suoi ospiti in quello che è l’evento più atteso e terrificante dell’anno, la notte in cui zombie e fantasmi abbandonano il mondo delle tenebre per “infestare” le attrazioni del parco, aperte fino a tarda ora. Dal 29 ottobre al 1 novembre anche speciali spettacoli a tema assicureranno emozioni da brivido. Ad aprire le danze al mattino sarà Prezzemolo in compagnia di un gruppo di scatenati scheletri sulle note di Welcome: it’s Halloween! Le giornate saranno caratterizzate dall’affascinante Halloween Parade nella quale streghe, spettri, scheletri e mostri di ogni tipo daranno bella mostra di sé attraverso un inquietante corteo lungo le vie del Parco.



Il regno del terrore di Mirabilandia – Cambia il parco divertimenti, ma la paura è ugualmente assicurata! Anche Mirabilandia si veste dei colori della grande festa dedicata a zucche, streghe, mostri e spiriti, ed è pronta a regalare brividi di divertimento a tutti i suoi piccoli visitatori e alle loro famiglie. Le attrazioni del parco saranno aperte anche al calar dell’oscurità, quando i più coraggiosi potranno avventurarsi nelle Horror Zones, il regno del terrore abitato da ogni specie di terrificanti creature. HalLEOween a Leolandia - Altro parco, altra festa! Un Halloween a misura di bambino nel parco per bambini più grande del nord-ovest, sotto la guida di Leo Stregone che accoglierà grandi e piccini con il suo fumante pentolone pieno della pozione magica del divertimento. Per l’occasione Leolandia (www.leolandia.it) trasforma la città del vecchio West in HalLEOween Town, dove i cowboy, le ragazze del saloon, i cercatori d’oro e gli indiani cedono il posto a spaventapasseri, streghette pasticcione, fantasmini combina guai e ragni, che sono pronti a prendere d’assalto le giostre più amate. Per concludere in bellezza la giornata al parco, tutti pronti a ballare seguendo la fantastica Parata di HalLEOween, con streghette, maghetti e vampirelli.



Halloween al museo – Non solo nei parchi divertimenti o in “compagnia” di terrificanti scheletri e stregoni. Si potrà trascorrere Halloween anche al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Da sabato 29 a martedì 1 bambini e adulti potranno scatenare la loro creatività tra raccapriccianti esperimenti scientifici, costruzioni paurose e giochi d’ombre. Tra le varie attività proposte, realizzeranno cibi appiccicosi che brillano al buio e scopriranno piante con artigli, trappole ed altre caratteristiche mostruose.Domenica 30 il Galata Museo del Mare (GE) propone l’attività “Fantasmi del mare all’arrembaggio!”.



Cena con delitto al Castello di Grumello – Al Castello di Grumello (BG) brivido e divertimento assicurato per tutti! Sabato 29 gli adulti prenderanno parte ad un intrigante cena con delitto in cui tutti i partecipanti, vestiti in costume, avranno un ruolo da interpretare e dovranno risolvere il caso di un efferato omicidio. Domenica 30 saranno i più piccolini i protagonisti di una fantastica avventura in perfetto stile Halloween. Dopo aver indossato i costumi, prenderanno parte alla grande festa del plenilunio e dovranno lottare contro le forze del male che stanno cercando di impossessarsi dell’antico maniero.



Misteri e fantasmi al Monastero di Torba - Da avamposto militare a oasi di preghiera, dai Romani ai Longobardi: ha oltre mille anni di storia il Monastero di Torba, a Gornate Olona (Varese), circondato dai boschi del parco archeologico di Castelseprio. Il 31 ottobre il FAI invita a scoprire storie, leggende, misteri e a scovare i fantasmi che ancora si aggirano tra il monastero, la torre, la cinta muraria e la chiesa Santa Maria di Torba. Una giornata per tutta la famiglia che inizia con laboratori e letture per bambini, per concludersi con racconti davanti al fuoco.