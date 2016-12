Fine settimana: dieci eventi di buon gusto

06:00 - Nell’Italia del gusto, la ricchezza di sapori e di eccellenze gastronomiche offre tanti appuntamenti per scoprire il territorio attraverso il suo patrimonio di bontà. Ecco le sagre gastronomiche più golose, da Nord a Sud, in una vera e propria agenda di eventi all’insegna delle gioie del palato per il fine settimana 28 febbraio – 1 marzo.

FUMS, PROFUMS, SALUMS - Sutrio, Udine - Il protagonista della festa è, ovviamente, il salame. Appuntamento domenica 1 marzo nella cittadina friulana. In questa giornata i partecipati possono assaggiare il re della tavola carnica nelle diverse interpretazioni offerte dalle svariate aziende presenti alla manifestazione. C’è inoltre la possibilità di confrontare le ricette del salame, scoprire le insolite alternative di salumi e di assaporare alcuni piatti della tradizione friulana.



SAPORI DI PRIMAVERA – Trento - Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo la città ospita la Mostra Mercato di prodotti alimentari tipici d’Italia. La rassegna porta nel centro storico della città, precisamente in Piazza Fiera, un ampio e articolato ventaglio delle più caratteristiche produzioni culinarie del territorio nazionale. Un percorso del gusto alla scoperta di antiche tradizioni gastronomiche, che affondano le loro origini nella cultura contadina delle nostre regioni. Informazioni email: info@keeptopfiere.it



MILANO SAPORI - Forum di Assago, Milano. Da venerdi 27 febbraio a lunedì 2 marzo il Forum di Assago ospita la fiera della buona tavola, dedicata ai prodotti tipici e alle tradizioni alimentari regionali. I visitatori possono scoprire, assaggiare e acquistare dai produttori le eccellenze alimentari del nostro Paese, anche quelle che risultano più difficili da reperire nei tradizionali punti vendita. A Milano Sapori si possono trovare i salumi pregiati, i formaggi, le delizie dolciarie e i prodotti da forno di alta qualità artigianale, erbe officinali, spezie e tartufi. Si possono inoltre degustare vini pregiati delle varie regioni italiane, birre artigianali e liquori.



DOLCISSIMA – Arese, Milano. Nella splendida cornice della settecentesca Villa “La Valera” di Arese (MI) si svolge dal 28 febbraio al 1 Marzo 2015 la seconda edizione della manifestazione dedicata a tutto il meglio dal mondo della dolcezza: biscotti, cioccolato, torte, confetti, liquirizia, brioche. Non mancano però i prodotti alimentari come riso, pasta, salse, formaggi, salumi. C’è inoltre la possibilità di partecipare corsi di pasticceria.



CICCIOLI IN PIASA – San Martino in Rio, Emilia Romagna - L’appuntamento è per domenica 1 marzo in Piazza San Martino: il fulcro della festa è la competizione tra i vari norcini che si sfidano a colpi di forchetta nella preparazione dei ciccioli più gustosi. Sono presenti inoltre diversi stand gastronomici (gnocco fritto, porchetta, polenta, vin brulè, cioccolata in tazza) oltre alla presenza di ambulanti del settore.



CIOCCOTAU – Altopascio, Lucca - La festa del cioccolato prende vita in viale Cavour da sabato 28 febbraio a lunedì 2 marzo. I protagonisti della festa sono i dolciumi, in particolare caramelle, biscotti, ciambelle e tutte le bontà fatte di cioccolato. Chi non ama eccedere con i dolciumi può visitare la sezione dedicata ai prodotti tipici salati della regione; salumi, formaggi, porchetta in compagnia di birra artigianale, tè e liquori.



SAGRA FALIA E BROCCOLETTI – Priverno, Lazio – Domenica 1° marzo a Priverno, in provincia di Latina, si festeggia la sagra dedicata alla falia, pane tipico dalla forma allungata, preparato con acqua, farina, lievito naturale ed olio extravergine d’oliva, insieme ai broccoletti tipici della valle dell’Amaseno. La manifestazione si svolge nel centro storico della città. in Piazza del Comune e Piazza Triste, rallegrata da musica e giochi popolari.



WEEKEND DIVINO – Pesaro, Marche. Da venerdì 27 a lunedì 1 marzo in Piazza del Popolo a Pesaro prende il via la festa dedicata al vino e ai cibi tipici della terra marchigiana. Un occasione per assaggiare le prelibatezze gastronomiche della regione e gustare i migliori vini della tradizione marchigiana.



VINI VILLE E SAPORI, IL FESTIVAL DEI TERRIORI – Napoli. Nella splendida cornice di Villa Pignatelli arriva, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, la rassegna enogastronomica immersa in una suggestiva atmosfera culturale. I partecipanti possono perdersi tra incontri, degustazioni e percorsi enogastronomici lungo i quali degustare pietanze e vini proposti secondo accoppiamenti ideali.



SAGRA DELLA ZIPOLA - Narbolia, Sardegna. La cittadina in provincia di Olbia celebra, da sabato 28 febbraio a domenica 1 marzo, la zipola, il dolce carnevalesco per eccellenza, distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti. La zipola è una golosità tradizionale sarda e dalla ricetta semplicissima: farina, lievito e acqua. A seconda delle varianti locali, si possono aggiungere anche il latte, le uova, il limone e le patate. A rendere travolgente l’atmosfera della festa ci sono i balli sardi con l’accompagnamento del fisarmonicista Silvano Fadda.