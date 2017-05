Fine settimana: appuntamenti tra gusto e natura

FLEURS ET SAVEURS DU PRINTEMPS - Issogne (Aosta) – Una bella manifestazione per celebrare la Festa della Mamma con il profumo di rose, viole e prodotti valdostani. Tutto questo in armonia con uno stile di vita ecosostenibile e con eventi speciali per le neo-mamme. L’appuntamento è per domenica 14 maggio, in cui si celebra il Mother’s Day, dalle ore 9.00 alle 18.00 Non mancano i prodotti tipici dell'enogastromia e dell'artigianato valdostano esposti lungo le strade della cittadina, e uno spazio dedicato al baratto, al riuso e al riciclo.



NOTTE AL PARCO - Val Canali - Primiero (Trento) - Nel fine settimana 13-14 maggio Villa Welsperg, nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, ospita la notte più avventurosa e gustosa della primavera, con un fitto programma per tutta la famiglia, a cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti. Sono in calendario laboratori e momenti gastronomici che si alternano ad attività naturalistiche per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni: tra queste la caccia al tesoro, la passeggiata naturalistica, il laboratorio dedicato alle erbe di montagna e molto altro. Il programma è su www.tastetrentino.it.



RISO & ROSE – Monferrato (Piemonte) – I buoni sapori vanno a braccetto con la bellezza nel corso di quattro fine settimana che hanno per protagonisti il riso e le rose. Continua fino a domenica 28 maggio la staffetta tra trenta borghi e comuni di questa parte di Piemonte, per un grande evento che propone appuntamenti con florovivaismo, produzioni di eccellenza, arte e tradizioni locali, enogastronomia e bellezze naturalistiche. Il programma completo è sul sito www.risoerose.monferrato.org.



BIKEUP - Lecco - Da venerdì 12 a domenica 14 maggio Lecco e il suo lago sono la bella cornice di questa manifestazione interamente dedicata alla bicicletta elettrica a pedalata assistita come mezzo di trasporto alternativo per tutti coloro che vogliono muoversi nel rispetto l'ambiente. Si possono acquistare le e-bike, ma anche provarle per sperimentarne l’efficacia e la comodità. E’ anche in programma una una street competition sulle bici elettriche, che si sfidano lungo le salite centro storico di Lecco. www.bikeup.eu.



IL PALIO DEI FANCIULLI - Vigevano (Milano) - La bella città dei Duchi ospita, sabato 13 e domenica 14 maggio un fine settimana all'insegna del Medioevo con sfilate in costume e attività per tutta la famiglia. Sono in programma cortei storici, spettacoli di sbandieratori e giocoleria, esibizioni a cavallo e corporazioni medievali per un vero tuffo nel Medioevo. Info: http://www.paliodivigevano.it.



SLOW FISH – Genova – Torna a Genova, da domenica 14 a mercoledì 17 maggio, la grande rassegna dedicata al pesce responsabile, in cui la cucina va d’accordo con l’ambiente. Teatro della manifestazione è il Porto Antico della Città della Lanterne, con scuole di cucina, laboratori del gusto degustazioni guidate dai maggiori chef e da biologi marini e pescatori. Ci sono poi percorsi didattici per adulti e bambini in cui si impara a riconoscere le specie meno note, condividendo i segreti dei pescatori e facendo pratica in cucina. Ci sono anche le bancarelle con i prodotti dei presidi Slow Food e tanti giochi per tutti. http://slowfish.slowfood.it.



LA MUSICA NELLE AIE - Castel Raniero - Faenza (Ravenna) – Quattro giorni di grande festa, da giovedì 11 a domenica 14 maggio, con musica e buon cibo in una festa rurale che vuole far rivivere armonia e unità con la terra, la natura e le tradizioni, tra canti, risate, balli e brindisi davanti ad una distesa di tavole imbandite. Sabato 13 si svolge anche una gara podistica non competitiva di 11 km e una passeggiata di 5 km. Info: www.musicanelleaie.it.



VEGAN FESTIVAL – Ferrara – Chi segue un regime vegano o è interessato ai temi della cucina rispettosa del mondo animale trova a Ferrara una interessante opportunità per approfondire questi temi. Sabato 13 e domenica 14 maggio in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, si può conoscere e ci si può avvicinare a uno stile di vita e alimentare "etico", si assaggiano ottimi piatti e specialità vegane e, all’interno di un’area espositiva appositamente allestita, si trovano bijoux in materiale riciclato, prodotti di agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici e molto altro. Info: www.veganfestival.it.



SAGRA DEL CARCIOFO NOSTRANO - Filetto di Senigallia (Ancona) – Da venerdì 12 a domenica 14 maggio i carciofi la fanno da padroni in cucina, in mille preparazioni deliziose che esaltano anche tutte le loro virtù salutari. Oltre agli stand gastronomici in cui soddisfare il palato, ci sono musica, giochi e intrattenimento dal vivo. Gli stand sono aperti dalle ore 19; domenica anche dalle ore 12.00 e dalle 18.30. Informazioni e prenotazioni: www.sagradelcarciofo.it .



BIMBINFIERA – Roma - Il fine settimana dal 12 al 14 maggio è "a misura di bambino" con la manifestazione dedicata ai piccoli e a tutta la famiglia e ospitata a Cinecittà World, il parco divertimento del cinema e della televisione. Sono allestite numerose aree gioco per divertire i piccoli, mentre i genitori esplorano le novità in materia di puericultura, servizi e prodotti per la gravidanza, allattamento, svezzamento. Ci sono anche seminari dedicati alla cura, al benessere e alla crescita dei bambini e consulenze gratuite dei più importanti esperti del settore. www.bimbinfiera.it.