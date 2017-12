Eventi golosi nel Ponte dell’Immacolata

FIERA FREDDA - Borgo San Dalmazzo (Cuneo)- Fine settimana conclusivo, fino a domenica 10 dicembre, per una sagra da assaporare all'insegna della lentezza, come insegna la protagonista della festa: la lumaca. Il paese, infatti, festeggia il santo patrono con una festa che si ripete da quasi 450 anni e che in passato era l'occasione in cui gli abitanti della valle scambiavano i prodotti e gli approvvigionamenti in vista dell'inverno. Oggi la festa si svolge all'interno di Palazzo Bertello con tanti buoni sapori della tradizione come il minestrone di trippe, le lumache e il cotechino con i crauti. www.fierafredda.it .



FESTA DELLA MICÒOULA - Hône (Aosta) - Il goloso pane di segale arricchito con castagne, noci, fichi secchi, uva passa e scaglie di cioccolato è protagonista di una bella sagra di antica tradizione, in programma domenica 10 dicembre. Micòoula nel dialetto valdostano significa "pane piccolo e un po' speciale": la tradizione ne ha fatto il pane di Natale per eccellenza. Nel corso della manifestazione sono in programma dimostrazioni di impasto e cottura di questo prodotto tipico, mentre nel giorno della festa dell'Immacolata, c'è il mercatino con i prodotti tipici locali. Informazioni: www.lovevda.it.



DOLCI TERRE DI NOVI - Novi Ligure (Alessandria) - Il lungo Ponte dell'Immacolata è tutto dedicato ai buoni sapori e alle tradizioni del Piemonte, con questa bella sagra in programma da giovedì 7 a domenica 10 dicembre. Tra le eccellenze gastronomiche da gustare ci sono la focaccia novese, la farinata, tanto cioccolato e ancora vino e birra locali. Appuntamento nelle presso il Centro fieristico di viale dei Campionissimi, con ingresso gratuito (dalle ore 10 alle 21.00. Tanti anche gli eventi collaterali organizzati in occasione di questa gustosa manifestazione: programma dettagliato sul sito www.distrettonovese.it



SAGRA DEL CINGHIALE - Suvereto (Livorno) - La carne saporita del cinghiale allieta l'atmosfera del borgo livornese in un'ambientazione tipicamente medievale. Fino a domenica 10 dicembre, la gastronomia e i prodotti tipici del territorio sono protagonisti di una manifestazione giunta alla sua edizione numero 50. I vicoli, le piazzette e i chiostri del centro storico fanno da scenario a spettacoli di strada, rievocazioni storiche, mostre e musica per celebrare le tradizioni contadine e l'amore per le cose buone. www.suvereto.net.



FESTA DELL'OLIO - San Quirico d'Orcia (Siena)- Buoni sapori e incontri ravvicinati con le eccellenze dell'olio nelle Terre Senesi per una bella manifestazione dedicata all'olio extravergine di oliva toscano. Prodotti tipici, bande musicali e un giro sul Treno Natura danno appuntamento ai buoni palati da venerdì 8 a domenica 10 dicembre con stand gastronomici, degustazioni, iniziative culturali, tanti giochi per i bambini, spettacoli e concerti. La bruschetta la farà da padrona, tra tanti buoni sapori e tour guidati nel territorio. Info: lafestadellolio.com .



SAGRA DELL’OLIVO - Canino (Viterbo) – Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre il grazioso borgo del Vierbese celebra il suo prelibato “oro verde”. Nel corso della manifestazione sono in programma degustazioni di olio novello, intrattenimenti, convegni a tema e rievocazioni storiche, mercatino artigianale. Ci sono anche le danze storiche, gli antichi giochi di strada, lo spettacolo degli Sbandieratori e dei Tamburini. Informazioni: www.comune.canino.vt.it .



FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO - San Marco dei Cavoti (Benevento) - Due fine settimana all'insegna della bontà e della dolcezza in compagnia del delizioso impasto di nocciole e mandorle ricoperto di cioccolato: Il borgo campano anticipa il Natale con questo delizioso dolce della tradizione delle Feste da giovedì 7 a domenica 17 dicembre. Le strade e le piazze del centro storico si riempiono di profumi e di colori festosi, tra degustazioni e momenti golosi. Nel pomeriggio di domenica 10 è in programma la premiazione di Megacroccantino, il croccantino da Guinnness che, dopo essere stato misurato, viene offerto ai visitatori, pezzo per pezzo. Informazioni: www.lafestadeltorrone.it. .



CHOCOMODICA - Modica (Ragusa) - Il cioccolato è protagonista di un ricchissimo calendario di eventi da venerdì 8 a domenica 10 dicembre nella graziosa cittadina siciliana, tra dolcezza e divertimento, con degustazioni guidate, iniziative culturali, laboratori di pasticceria, giochi per i bambini e curiosità. La manifestazione è articolata in quattro aree tematiche: area commerciale, per la vendita di cacao e cioccolato; area didattico-culturale, con degustazioni guidate, laboratori di cucina, workshop e presentazioni; percorsi espositivi alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Modica; area intrattenimento, con giochi, esibizioni, parate e divertenti iniziative coinvolgeranno sia adulti che piccini. Info: www.chocomodicaofficial.it. .