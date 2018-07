Estate: tante sagre di gusto

GIORNATE DELLO YOGURT - Vipiteno (Bolzano) – Prosegue fino a domenica 15 luglio la ventesima edizione della festa che celebra uno dei prodotti d’eccellenza altoatesini. Nella cittadina al confine con l'Austria sono in programma passeggiate nelle malghe, showcooking in piazza, la Festa delle Lanterne, in calendario l’11 e il 12 luglio, per scoprire Vipiteno by night, mentre giovedì a partire dalle 18.00 si svolge la lunga notte della Latteria Vipiteno: presso la sede in via Passo Giovo 108, visite guidate, musica dal vivo, cibo e bevande. INFO: www.giornatedelloyogurt.com.



VALSASSINA COUNTRY FEST - La Fornace di Barzio (Lecco) – Le atmosfere del selvaggio West e lo stile country sono la cornice di una bella festa che rievoca le atmosfere dei cowboy, con competizioni a cavallo, gare e spettacolari animazioni a tema. Da giovedì 12 a domenica 15 luglio il Far West si trasferisce in Valsassina su migliaia di metri quadri di prati e percorsi ippici per sentirsi protagonisti di un film western. Sono in programma competizioni a cavallo di monta western, discipline e specialità sportive equestri, gare di vario livello in cui i concorrenti, come veri cowboy ci cimentano nel radunare le mandrie. Ci sono stand fieristici con spettacoli e animazioni, e l'occasione per ricevere il "battesimo della sella". Per i bambini ci sono la fattoria didattica e un parco mandria con tanti cavalli. E per mangiare, ecco le specialità alla griglia e pietanze in tipico stile texano. INFO: www.valsassinacountryfestival.it.



SAGRA DEGLI GNOCCHI RIPIENI -Albino (Bergamo) – Le tradizioni gastronomiche bergamasche sono protagoniste di questa tradizionale sagra estiva. Da giovedì 12 a domenica 15 luglio si mangiano gli gnocchi ripieni, tipica specialità locale (sono morbidi gnocchi di patate ripieni di prosciutto e formaggio, conditi con burro fuso), ma si possono scoprire anche tante altre specialità, come casoncelli, pasta con ragù di selvaggina, polenta con funghi, cinghiale in salmì o baccalà in umido, concludendo con un tipico dessert: i Moroncelli, Completano il programma lavorazioni artigianali, animazione, truccabimbi, e-bike tour, softair battlezone e il giro in carrozza con la "mitica Berna", la cavalla mascotte della Val Seriana.



SAGRA DEL PESCE - Chioggia - (Venezia) – Dieci splendide serate con il gusto del mare negli stand gastronomici allestiti lungo Corso del Popolo, nel centro storico di Chioggia, da venerdì 13 a domenica 22 luglio. Si scoprono i piatti tipici della cucina chioggiotta, come il pesce in "saore", la frittura, le vongole e le cozze in "cassopipa", le sogliole ai ferri, i fasolari gratinati e le immancabili grigliate miste di pesce dell'Adriatico. Dalle 21.30 ci sono spettacoli gratuiti con musica, cabaret e teatro. INFORMAZIONI www.facebook.com/SagraDelPesceChioggia



BIRRA IN ABBAZIA - Morimondo (Milano) - Questo spumeggiante evento anima lo splendido borgo di Morimondo, alle porte di Milano, celebre per la antica abbazia cistercense. Da venerdì 13 a domenica 15 luglio sono a disposizione dei visitatori 15 birrifici artigianali, sette concerti di musica live e spettacoli di artisti di strada, cinque diverti tipi di street food. I birrifici propongono le loro spumeggianti bionde, scure o rosse, tutte da scoprire. INFO: amicidellabirradabbazia.it .



SAGRA DEL POLASTREL - Monzambano (Mantova) – E’ una pietanza semplice e amatissima, che non mancava mai sulla tavola dei contadini di Monzambano: il pollo, anzi il pollastrello, celebra la sua sagra nel giorno della ricorrenza della Madonna del Carmine, da venerdì 13 a lunedì 16 luglio. Questa festa di paese è un momento di gioiosa condivisione in cui riscoprire il pollo ai ferri, mangiare e bere in compagnia e ritrovarsi a ballare all'aperto. Gli stand gastronomici aprono alle ore 19.00 sabato e domenica, alle ore 19.30 nei giorni di venerdì e lunedì. Ci sono anche un'area "gonfiabili" per i più piccini e un mercatino dell'artigianato. INFO: www.terrealtomantovano.it.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Secondo weekend, fino a domenica 15 luglio, per scoprire sapori e ricette legare alla vongola, prodotto principe di Goro, e per concedersi piacevoli escursioni in barca alla scoperta della bellezza della laguna e delle sue oasi, nel Delta del Po. La Sacca di Goro è un habitat ideale per cefali, orate, branzini e per la riproduzione e l'allevamento di cozze, ostriche e vongole veraci: la sagra è una ghiotta occasione per scoprire questi deliziosi prodotti del mare e per effettuare escursioni in barca, con partenza dai porti di Goro e Gorino, in una delle zone umide più affascinanti del nostro Paese. INFORMAZIONI - www.comune.goro.fe.it.



DALL'ALABASTRO ALLO ZENZERO - Montechiarugolo – Parma – Due venerdì di shopping nel borgo medievale di Montechiarugolo, fino al 20 luglio, con una vetrina di prodotti naturali e artigianali accompagnati da spettacoli e mostre. Le bancarelle propongono prodotti naturali a base di erbe, miele ed essenze naturali (saponi, cosmetici, balsami) e di artigianato come découpage, bigiotteria, monili in pietre dure, corallo e argento, rune, ceramiche raku, stoffe dipinte e giochi fatti a mano... Ci sono concerti ed esibizioni dal vivo in Piazza Mazzini; i bambini invece, in via Roma, possono assistere a spettacoli di giocoleria, magia e bolle di sapone giganti. INFORMAZIONI: www.comune.montechiarugolo.pr.it



SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA - Massa Macinaia di Capannori (Lucca) - Tre weekend con i sapori della cucina tradizionale lucchese e ottimi vini da godere in un paesaggio unico, fino a domenica 29 luglio, con la 25a edizione della Sagra del Fungo Porcino con Polenta. Protagonisti sono i prelibati porcini della Garfagnana da gustare con la polenta fatta con farina macinata a mano o con le penne o i crostini di polenta. Da assaggiare ci sono anche una vasta scelta di primi, la tipica Zuppa alla Frantoiana, le carni grigliate, i dessert e la tradizionale Torta co' Becchi, e gli ottimi vini locali. Il ricavato della manifestazione sostiene l'organizzatrice Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, per le attività di solidarietà rivolte alla cittadinanza. INFORMAZIONI: www.facebook.com/sagrafpp



PALIO DEGLI ASINELLI - Ollolai (Nuoro) - Una bella manifestazione alla scoperta delle tradizioni più autentiche della Sardegna: venerdì 13 e sabato 14 luglio, gli asinelli sardi, animali dal carattere mite e sincero che per tanti secoli sono stati compagni fedeli dell’uomo nel duro lavoro nei campi, sono i protagonisti di un curioso Palio. La corsa rappresenta un vero tuffo nel passato e nelle tradizioni più autentiche dell’isola. Intorno alla corsa prende vita una grande festa popolare, animata da mostre a tema, spettacoli di musica popolare e un suggestivo corteo medievale. Con un occhio sempre attento alla gastronomia: in tavola vengono servite due ricette tradizionali: i ravioli al formaggio e il pane frattau, che si prepara aggiungendo al pane carasau un ricco sugo di pomodoro e pecorino grattugiato.