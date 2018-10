Autunno di gusto: la sagra è servita!

AOSTA, ART & CIOCC. - Aosta - Quattro giorni di bontà tra le montagne valdostane, da giovedì 25 a domenica 28 ottobre, per la manifestazione che raccoglie i cioccolatieri italiani con tutto il loro carico di delizie, tra cioccolatini, praline, cremini, torte e tartufi. Cuore della festa è la centralissima Piazza Chanoux nella quale vengono allestiti gli stand gastronomici con tutto il meglio dell’universo legato al Cibo degli Dei. Si possono degustare cioccolatini dragée, cremini, torte, liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, torrone al cioccolato, castagnaccio, strudel e molte altre golosità. Dopo la tappa di Aosta il tour attraverserà l’Italia e farà sosta in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia, nelle piazze di 13 diverse città. Orari: dalle ore 09.00 alle ore 21.00. INFORMAZIONI - www.lovevda.it.



FESTA DELLE CASTAGNE - Monte di Malo (Vicenza) – Castagne in festa nel Vicentino, da sabato 27 ottobre a giovedì 1 novembre. Oltre alle migliori preparazioni a base di castagne si possono assaggiare anche tanti buoni sapori di una volta, riscoprire usi e tradizioni del mondo contadino e passeggiare nella natura. La Passeggiata dei Maronari, un percorso attraverso le colline dei dintorni, guida alla scoperta delle aziende agricole del territorio e dei loro prodotti: si può imparare a fare il formaggio e il burro, a mungere le mucche, scoprire altri antichi mestieri e mettersi alla prova nei canti e balli popolari. INFORMAZIONI www.montedimalolive.it.



FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO DOP - San Zeno (Verona) – Castagne in festa anche nel borgo veneto che ospita nel weekend, fino a domenica 4 novembre, una bella mostra mercato e tante deliziose preparazioni a base di marroni. Il mercatino dei sapori è il luogo in cui assaggiare tante prelibatezze, tra cui il curioso e gustosissimo minestrone di marroni, proposto in due diverse versioni. INFO: www.marronedisanzeno.it.



SAGRA DELLA POLENTA TARAGNA - Cologno al Serio (Bergamo) – La classica polenta dal sapore rustico e dal sentore montanaro è protagonista di una settimana di festa all’insegna del buon cibo, tra balli ed eventi. Ci si incontra presso il Parco della Rocca da venerdì 26 ottobre a domenica 4 novembre: appuntamento tutte le sere (la domenica anche il pomeriggio) con i buoni sapori e con tanta musica da ascoltare e per ballare. Ci sono anche i mercatini dei produttori agricoli e quello dei produttori dell’alta Val Brembana. INFORMAZIONI: www.facebook.com/staffsagra.



GOLOSARIA – Milano – Appuntamento sotto la Madonnina, nella location del Mi.Co - Milano Congressi - zona Portello/Viale Scarampo, con tante cose buone, da sabato 27 a lunedì 29 ottobre, raccolte e presentate dalla manifestazione che celebra e promuove il gusto italiano e le sue tipicità. Ci sono i prodotti della tradizione italiana, i laboratori di educazione alimentare, la classifica dei vini migliori (con oltre 100 cantine provenienti da tutta Italia), la cultura del barbecue all'italiana, e ancora eventi di intrattenimento e numerosi appuntamenti in programma. L'edizione 2018 ha come protagonista il formaggio, con FormaggItalia, il Salone Italiano dei Formaggi Artigianali. INFORMAZIONI: www.golosaria.it.



LA SAGRA DEL MARRONE - Castel del Rio (Bologna) – Ultimo fine settimana in onore delle castagne, il prodotto che un tempo era la base della cucina autunnale quotidiana della popolazione contadina. Una bella festa anima il borgo bolognese, tra profumi, tradizioni e delizie gastronomiche. Fino a domenica 28 ottobre ci sono il mercato dei marroni, mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e serate di storia e cultura. Protagonisti, naturalmente, gli stand gastronomici, mentre ristoranti e trattorie propongono pietanze a base di marroni e castagne: dal castagnaccio alla polenta di farine di castagne. INFORMAZIONI: www. prolococasteldelrio.it.



SAGRA DEL MARRONE E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO - Palazzuolo sul Senio (Firenze) – Prosegue fino a domenica 28 ottobre la festa dedicata al Marrone del Mugello, prodotto tipico insignito del marchio Igp come specialità dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Si può gustare così com’è, oppure sotto forma di delizie tra cui castagnaccio, torte e persino tortellini, o anche in abbinamenti gastronomici con i frutti tipici del sottobosco, dai funghi ai tartufi, grezzi e trasformati. Il paese si anima di stand gastronomici, ma anche di musica, giochi e folclore. INFORMAZIONI: www.prolocopalazzuolo.it.



VOLTERRAGUSTO - Volterra (Firenze) - La città etrusca celebra il tartufo bianco e un ricco paniere di eccellenze tipiche del territorio toscano: vino, birra, olio, formaggio, salumi e cioccolato, proposti direttamente dai produttori da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre. L'evento itinerante tra gli scorci più suggestivi della cittadina propone degustazioni a base di tartufo locale, prodotti della tavola toscana e momenti di dolcezza con l'area "Cioccolato e dolci", allestita nella saletta di Via Turazza. Ci sono anche il Palio dei caci, una esilarante gara in cui le contrade si sfidano facendo rotolare delle caciotte lungo un percorso cittadino, ed esibizioni del Gruppo storico sbandieratori e musici città di Volterra. INFORMAZIONI: www.volterragusto.com.



STOCCO FEST - Porto Sant'Elpidio (Fermo) - Lo stoccafisso è protagonista con il suo sapore intenso e deciso della tappa di Porto Sant’Elpidio del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da “Tipicità ed Anci”. Appuntamento nella cittadina marchigiana nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre. Oltre ai buoni sapori ci sono momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. www.tipicitaexperience.it.



TAORMINA GOURMET – Taormina (Messina) – Un weekend all’insegna dei vini, con oltre cento cantine che si danno appuntamento nella splendida località siciliana, per degustazioni di grandi etichette provenienti da tutto il mondo, chef stellati e originali cooking show in riva allo Ionio. Sono in programma tre giorni di eventi, da sabato 27 a lunedì 29 ottobre con degustazioni a tema in compagnia di esperti internazionali, dimostrazioni culinarie, seminari e un gourmet shop. INFORMAZIONI: www.taorminagourmet.it.