Atmosfere felliniane a Lonato del Garda

Un mix di forme d'arte - Quattro giorni di stupore e divertimento, per grandi e piccoli, con un mondo di meraviglie: Lonato in Festival, giunto alla quinta edizione, prosegue nel suo percorso di crescita, delineando sempre più le sue peculiarità culturali e artistiche. Un festival che vuole proporre varie forme artistiche e contenuti culturali, capaci di dialogare tra loro e con il suggestivo contenitore storico, la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda, una fra le più imponenti fortezze del nord Italia, da cui si gode un’impareggiabile vista sul lago.



Le incredibili nozze tra clown e marionetta - Dall’anno scorso, la serata inaugurale del giovedì viene dedicata ad un evento che caratterizzi tematicamente il programma: dopo l’omaggio nel 2016 a Moira Orfei, la Regina del circo, quest’anno il tema sarà l’amore e verrà celebrato un vero matrimonio tra una marionetta e un clown. Una grande festa ricca di sorprese, che vedrà coinvolti tutti gli artisti in cartellone e che coinvolgerà anche gli spettatori. A corollario, la mostra dell’artista Francesca Ronchin sul tema e la possibilità per le coppie di innamorati di venire ritratti sul momento dalla stessa artista.



Ricordando la divina Callas - Ci sarà anche un focus sul teatro di figura con la compagnia ispano-messicana Zero en Conducta, la compagnia della Repubblica Ceca Karromato e Franceca Zoccarato con lo spettacolo dedicato alla divina Callas ed una mostra fotografica dedicata ai famosi marionettisti della famiglia Colla di Milano, i cui autori sono Emilio Gardoni e Virginio Giberti. Anche la sezione Corti d’autore presenterà interessanti documentari a loro dedicati.



Giocoleria e poesia - Tra gli artisti in programma il Circo Patuf, compagnia italo-argentina, dalla Spagna Jesus Fornies (virtuoso della giocoleria con i palloni da calcio che si esibirà con un trio di gitani al ritmo di “vero” flamenco), dall’Argentina Ninia Grisito alle acrobazie aeree, dal Messico e Argentina i Quetzalcoatl con il loro suggestivo spettacolo di fuoco, dall’Ucraina i poetici mimi del gruppo Decru, il musico-giocoliere Claudio Inferno, lo strepitoso clown argentino Tomate e il clown italiano Davide Visconti, Luca Chieregato con Chiedimi una storia, Brunitus giocoliere virtuoso del diabolo, il duo di acrobati Avana da Cuba, un trio di contorsioniste dalla Mongolia ed il jazz dei Fly Jazz.



Sapori da tutti i continenti - Non mancheranno i laboratori di costruzione di burattini, tenuti da Federico Braguinsky e Francesca Zoccarato e 2 serate a ballo per gli appassionati del Tango Argentino e del Country. Saranno inoltre presenti spazi relax con ambientazioni particolari, come la zona dedicata al Salone da tè marocchino, e per acquisti originali e di qualità Pangea, il mercatino che mette insieme tutti i continenti, con bancarelle di spezie, profumi, ceramiche e ogni sorta di artigianato, con artigiani e artisti. Per soddisfare il palato, accontentando tutti i gusti, verranno allestiti un ristorante vegano e uno tradizionale e vari stand di degustazione con arrosticini, pannocchie arrostite, crepes, gelati, macedonie, frullati, birra e prodotti locali.



Per maggiori informazioni: www.lonatoinfestival.it