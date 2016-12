A Sondrio il Bresaola Festival

Ladedica due giornate alla, una delle sue produzioni più rinomate anche a livello internazionale. L'appuntamento è acon la prima edizione dell, rassegna promossa dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina in collaborazione con la Città di Sondrio. Un’occasione per valorizzare l’intero territorio alpino, la cultura e le sue eccellenze eno-gastronomiche.

Il celebre salume valtellinese, che si fregia del marchio IGP (Indicazione Geografia Protetta), è protagonista di una festa che affronta numerosi temi: la qualità, il gusto, l’importanza di una corretta alimentazione, ma anche lo sport, la cultura, la tradizione, la storia del prodotto tutelato e del territorio a cui appartiene.

Le piazze di Sondrio, i suoi musei, le vie, il Parco Adda Mallero Renato Bartesaghi e il Castello Masegra sono la suggestiva cornice, tutta da esplorare, di numerosi eventi. L'inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 21 settembre alle 18, nella location di Piazza Garibaldi. Sempre qui si svolge, alle 19 uno show cooking con lo chef stellato Antonio Borruso, chiamato a realizzare piatti a base di Bresaola della Valtellina IGP e altri prodotti tipici valtellinesi. La serata, invece, è dedicata alla musica con uno show condotto dalla star di Zelig Katia Follesa, e con il duo composto Consuelo Orsingher e Corrado Stuffo.

La domenica è in programma un fitto calendario di appuntamenti. Il primo è previsto alle 10, con una lezione di nordic walking all’interno del Parco Adda Mallero Renato Bartesaghi. Alle10,30 (Centro Le Volte), invece, il gusto è al centro del simposio “Bresaola della Valtellina IGP: gusto, benessere e territorio”: al centro le moderne esigenze nutrizionali e gastronomiche, con presenza di esponenti istituzionali e della comunità scientifica. Alle 11 scocca l'ora dello sport, prima con un’esibizione di Zumba Fitness (ore 11, Spazio Garberia), poi con la Camminata di Salute in collaborazione con Lilt-Sondrio (11,30 - partenza da piazza Campello). Seguono l’esibizione di Combat Evolution (ore 12) e l’appuntamento del primo pomeriggio con l’Hip Hop (ore 15).

La Bresaola della Valtellina IGP e gli altri prodotti tipici a tavola sono proposti anche dai giovani chef delle scuole alberghiere, protagonisti di una sfida in cucina (ore 11) in piazza Garibaldi, insieme allo chef stellato valtellinese Stefano Masanti (ore 16,30). Nel pomeriggio è anche previsto un corso di enologia e degustazione (ore 18) e un momento musicale, con il concerto del cantautore valtellinese Mattia Ciapponi (ore 18,30). La kermesse si chiude alle 20, con i saluti delle Autorità e del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, promotore dell’evento.

Per raggiungere Sondrio in occasione della manifestazione sono previste agevolazioni da parte delle ferrovie regionali, ci sono cinque linee urbane di autobus a disposizione, ampi parcheggi per le automobili, bus navetta gratuito da e per il Parco Adda Mallero Renato Bartesaghi, servizio di bike sharing:

L'intero programma del Bresaola Festival. È online sul sito: www.bresaolafestival.it