Este e i panini capolavoro

foto Ufficio stampa

Il panino imbottito è il re degli snack. Ben lontano dall'essere cibo spazzatura, può trasformarsi in un capolavoro del gusto, delizioso ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale. Quindici innovative proposte, presentate da chef e panettieri provenienti da tutta Italia, si danno appuntamento domenica 8 settembre a Este, in provincia di Padova, per una nuova edizione di Comunipane®.