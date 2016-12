Un Flash Mob interrompe il caos

Appuntamentoin quattro città,due giorni dinelle piazze di questi frenetici capoluoghi si collega alla catena di iniziative legate a, evento internazionale promosso per ricordare Shri Mataji Nirmala Devi, in occasione del 90esimo anniversario della nascita. Considerata una delle guide spirituali più importanti degli ultimi cento anni, Shri Mataji è la “Madre” di Sahaja Yoga, il metodo di meditazione considerato rivoluzionario perché si rivolge all’intera collettività e non più a gruppi ristretti di “eletti”. In alcuni luoghi delle diverse città ci si immobilizza a effetto “freeze” nelper fdelle moderne città del Terzo Millennio.

Lo slogan del flash mob è, appunto, "Fermati un momento, scopri il silenzio. interrompiamo il caos”: si svolge sabato 16 marzo a Milano (galleria Vittorio Emanuele, ore 12) e Torino (piazzetta Reale, ore 17), e domenica 17 a Roma (piazza Navona, ore 17) e Bologna (piazza Grande, ore 11.30). L’iniziativa si rivolge a tutti ed è gratuita. A dare il via agli eventi sono gruppi di aderenti ai centri Sahaja Yoga delle diverse città. Dopo essersi riuniti nel luogo prescelto, i partecipanti cominciano ad attirare l'attenzione inscenando rumorosamente il caos cittadino, e successivamente immobilizzandosi di colpo, nel silenzio collettivo, finché un’immediata coreografia introdurrà l'esperienza della “realizzazione del Sé”, ovvero “Il momento che cambierà la tua vita”, coinvolgendo altri partecipanti e passanti.

La manifestazione è organizzata dall’associazione di promozione sociale Vishwa Nirmala Dharma Italia e si propone di offrire a tutti una via per raggiungere pace, equilibrio e benessere interiori: una sorta di "exit-strategy", che consente di trovare semplici risposte ai malesseri del mondo, soprattutto in un momento di profonda crisi come quello attuale”. Recentemente Sahaja Yoga è stato scelto anche come partner ufficiale del Centro per la Pace dell’UNESCO: “Se non c’è pace dentro di noi – si legge nelle motivazioni – come possiamo sostenere la pace globale?”.