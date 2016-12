Montecampione, sci e solidarietà

Ili incontra lail Consorzio diorganizza, a favore dellail Terzo trofeo “, gara diaperta a tutti gli sciatori. L'appuntamento è per tutti gli sciatori presso gli impianti della Ski Area della stazione in provincia di Brescia.

La giornata prevede, oltre al trofeo di solidarietà, la sesta edizione della “Coppa Sorelle Fanchini” con conferenza/premiazione finale. Le sciatrici campionesse di Montecampione hanno regalato in questi giorni grandi soddisfazioni a livello internazionale, con Nadia sul secondo gradino del podio nella discesa libera ai Campionati Mondiali in Austria. Fin dalla prima edizione del 2010, le sorelle Fanchini sono molto legate a questa iniziativa benefica. Sabrina Fanchini, in ripresa dal suo infortunio, premierà i vincitori nel Cinema Teatro in Piazzetta.

Questa edizione del trofeo ha coinvolto tutte le realtà del comprensorio, impegnate a trasformare l’evento in un grande momento di solidarietà: la Montecampione Ski Area devolve alla Fondazione il 10% del ricavato dalla vendita degli skipass dell'intera giornata i ristoranti della stazione sciistica organizzano cene solidali, e l’Associazione Commercianti devolve i proventi di una raccolta comune che coinvolge diversi esercizi.

PROGRAMMA della GIORNATA: Ore 10,30: gara di slalom gigante sulla pista "Pecca"

Ore 17,30: premiazione/conferenza presso il Cinema Teatro La Piazzetta con Sabrina Fanchini

Ore 20.00: cena ufficiale presso la Baita dello Sciatore in località Secondino e in altri ristoranti che aderiscono all'iniziativa

Ore 23.00: brindisi e musica presso il Pub La Piazzetta.

L’iscrizione alla gara è aperta a tutti presso il Consorzio di Montecampione al costo di €10 (interamente devolute), entro venerdì 01.03: 0364-560188 - info@consorziomontecampione.it.

Il totale dei fondi raccolti andrà a finanziare il progetto adottato dalla Delegazione di Milano della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: “FFC07/2011 Nuove strategie per applicazioni cliniche alla diagnosi prenatale non invasiva di fibrosi cistica: analisi di alleli fetali mutati nel plasma materno”. Responsabile: Maurizio Ferrari (Lab. Biologia Clinica Molecolare e Citogenetica, Università Vita-Salute HSR, Milano).