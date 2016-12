Maggio, eventi e feste dedicate alla rosa

Tre occasioni da non perdere

. L'evento, dal 26 al 27 maggio, è uno tra gli appuntamenti più attesi per gli appassionati di questo fiore che, in questo caso, viene festeggiato con una ricca proposta di iniziative collaterali organizzate nelle sale, nei cortili e giardini della splendida sede neopalladiana. Come da tradizione, si vedrà la partecipazione di importanti produttori esclusivi, tra i quali VivaiVeimaro di Biella, che colorerà i due cortili dei Musei con le sue rose antiche e da collezione e l’Azienda Agricola Careddu Monica, specializzata in piante grasse. Non solo, in occasione di questa edizione, sarà possibile ammirare e acquistare una selezione di rose dedicate all’aristocrazia europea - tra le quali, Baronesse Rothschild, Baronne Prevost, Comte de Chambord, Duchesse d’Auerstadt - con una sezione speciale dedicata a Le Rose delle Regine, protagoniste della storia e del costume, come Queen Elisabeth, La Reine Victoire, Queen of Denmark, Rose du Roi, Reine des Violettes, Principessa di Monaco, Carolina di Monaco e tante altre. Infine, dal 2 giugno al 2 settembre, con anteprima nei giorni del Festival, sarà possibile visitare - all’interno della galleria principale - due mostre collaterali d’arte contemporanea,, una personale di Corrado Bonomi, e, con opere di Maurizio Bottoni, Michelangelo Galliani e The GAHAN Project.