La felicità diventa festival

Prendendo spunto dalla celebre affermazione del Presidente Robert Kennedy "Il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta" (marzo 1968, Università del Kansas) – la manifestazione si propone di esplorare e confrontare, con un approccio interdisciplinare, il valore non del PIL bensì del BES in Italia, cioè del Benessere Equo e Sostenibile, e di definire i parametri per la misurazione della felicità. Il benessere, e quindi la felicità di una società, è uno stato che non dipende solo dal denaro, ma soprattutto dalla capacità di progettare il futuro. Creando ricchezza si vive probabilmente meglio, ma gli eventi di questo periodo impongono di capire come si crea ricchezza, come si distribuisce e soprattutto come la si utilizza. E' in esame anche quanto il benessere mentale sia legato a tutto ciò che mangiamo, creiamo, progettiamo, scriviamo, facciamo e il diritto alla ricerca della felicità come strumento per affrontare con forza e speranza la crisi economica, politica ed esistenziale che stiamo attraversando.

Durante i dieci giorni del Festival sono in calendario tanti e diversi momenti di approfondimento e di spettacolo, con la madrina del Festival Kathleen Hartington Kennedy, con Paolo Bonolis che propone al pubblico Il Senso della vita insieme ad ospiti d’eccezione, il Ministro Corrado Passera, Oscar Giannino, Dario Vergassola, Giovanni Muciaccia, Carlo Freccero, Rocco Papaleo, David Riondino, Maria Rita Parsi, Vito Mancuso, Giulio Giorello, Beppe Englaro, Maria Pia Ammirati, Olivero Toscani, Emanuele Trevi, Walter Siti, e il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori John Dalli,

Il Festival ha inoltre commissionato un’indagine all’IPSOS di Nando Pagnoncelli tesa a descrivere analiticamente lo stato della felicità, quindi del benessere in Italia.

Il Festival della Felicità si avvale della collaborazione scientifica dell’ISTAT e dell’Università degli Studi di Urbino, in collaborazione con Regione Marche, UPI, Comune di Pesaro, Comune di Urbino, Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e il sostegno della Banca dell’Adriatico e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. La direzione artistica è di Simona Ercolani.