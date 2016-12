La Notte dei Musei

Sabato 19 maggio, in tutta Italia e in Europa, si festeggiaL'evento, organizzato dal Mibac , vede protagonisti alcuni fra i più importanti musei italiani che, dalle 20 alle 2 di notte, aprono le loro porte, dando la possibilità di vivere gratuitamente un'appassionante notte dedicata alla cultura e al divertimento. Per l’occasione, infatti, molti dei 450 luoghi d’arte coinvolti arricchiscono la proposta culturale organizzando eventi quali concerti, mostre tematiche e suggestivi percorsi guidati.

. Il museo, per la manifestazione, organizza l'eventoche, dalle 20.30 alle 00.30, intrattiene grandi e piccini con divertenti storie di bellezza e travestimenti usati dal tempo dei romani fino ai giorni nostri. La nottata culturale è accompagnata anche da visite guidate con momenti teatrali e animazioni per adulti e bambini, visite libere, musica sinfonica e djset, e degustazioni di vini locali. Per partecipare alle visite guidate, occorre ritirare un tagliando al punto informazioni la sera stessa dell’evento. Tutte le visite partiranno dal punto informazioni. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia

La struttura museale resta aperta fino a mezzanotte, dando la possibilità di ammirare in veste notturna i suoi numerosi capolavori di arte moderna (tra le altre, opere di Balla, Boccioni, de Chirico, Kandinskij, Morandi); sculture, dipinti, disegni e incisioni di Giacomo Manzù; dipinti che fanno il punto sull’arte europea tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, con particolare riferimento ai maestri dell’Informale (tra loro Burri, Fautrier, Hartung) e opere di artisti contemporanei tra cui Cattelan, Cucchi, Xhafa. Oltre l'apertura straordinaria delle sale museali, la Gamec propone un(ore 20.30, Sala Giuristi - Palazzo del Podestà in Città Alta), pensato per condurre i bambini alla scoperta dell'Arte Povera, e l'apertura, fino a mezzanotte, delle sedi (Chiostro di Sant’Agostino, Porta San Giacomo, Palazzo della Ragione - loggiato, Palazzo del Podestà - Sala Giuristi, Ex Ateneo di Scienze - Lettere ed Arti, Chiostro di San Francesco) della mostra “Arte povera in città”. Uno straordinario percorso espositivo che offre una lettura inusuale e sorprendente sia del linguaggio visivo del movimento artistico sia del contesto urbano.

BeGo (museo Benozzo Gozzoli), via Testaferrata 31, Castelfiorentino (Fi). La struttura museale, in collaborazione con il Centro della Scienza POST di Perugia, propone l'iniziativa "Sognando al Museo". Durante l'evento tutti i bambini - tra i 6 e gli 11 anni - possono vivere un'esperienza magica trascorrendo "un'intera notte" al Museo in compagnia di strani personaggi in costume, laboratori scientifici, avventura, sacco a pelo, luci che brillano nella notte e …un'abbondante colazione al mattino. La prenotazione è obbligatoria e va fatta esclusivamente on line al sito www.perugiapost.it, dal quale si può scaricare il modulo che deve essere poi compilato e riconsegnato al Museo BeGo. Infine, dal 19 maggio al 24 luglio, il BeGo e l Oratorio di San Carlo ospitano la mostra "Passioni. Omar Galliani incontra Benozzo Gozzoli". L'esposizione presenta sedici opere a "tema" realizzate dall'artista contemporaneo Omar Galliani che suggeriscono una rilettura e una originale interpretazione degli affreschi di Benozzo Gozzoli, conservati nel Museo Be.Go.

Complesso monumentale di San Domenico, via Buccio da Ranallo, L’Aquila. Nella “Notte dei Musei”, a L’Aquila sono i ragazzi i protagonisti della manifestazione con l'evento “Il Paesaggio urbano: trasformazioni”, pensato per raccontare la metamorfosi della città dopo il grave sisma. La narrazione avviene nella piazza San Marciano, centro di uno dei quarti storici e ora off limits perciò assurto a luogo mitico.