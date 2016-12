Modena, una kermesse di motori

Sabato 19 e domenica 20 maggio entra nel vivo "Modena Terra di Motori", una delle più importanti manifestazioni automobilistiche italiane "en plein air". Un appuntamento imperdibili per gli appassionati di auto, con numerosi eventi da segnare in agenda; oltre alla grande mostra dedicata a Gilles Villeneuve a 30 anni dalla scomparsa, c'è il passaggio della Mille Miglia e la rievocazione dell'antico circuito cittadino, che vede nuovamente protagonisti i gloriosi viali di Modena, testimoni delle più belle gare del passato.

Proprio a Gilles Villeneuve, mito intramontabile della Formula 1, e alla sua breve ma intensa carriera, è dedicata la tredicesima edizione della kermesse, promossa dalla Camera di Commercio e dal Comune di Modena, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Automobile Club Modena. Tra le numerose iniziative sono previsti, oltre al passaggio della Mille Miglia, il Memorial Circuito Automobilistico Cittadino, con una gara di regolarità su parte del percorso che fu il circuito storico di Modena.

Il pilota canadese dalla guida tutta rischio e irruenza è protagonista della mostra “Gilles Villeneuve un uomo nella leggenda”, aperta fino al 10 giugno presso il Foro Boario di Modena (via Bono da Nonantola, 2). Il percorso espositivo si snoda attraverso importanti memorabilia che raccontano una carriera formidabile: sono in mostra le tute di Gilles, i suoi caschi – persino l’ultimo - e quelli di altri 21 piloti di cui 10 campioni del mondo, parti delle auto (musetti, alettoni, ruote) usate da Villeneuve nelle sue prestazioni più celebri, gigantografie delle immagini più famose e di altre quasi sconosciute, poster dell’epoca, filmati e interviste inedite. Non potevano mancare i bolidi: c’è la Ferrari 312T4 del 1979, abitualmente ospitata presso il Museo Ferrari di Maranello, con cui Gilles corse epiche gare, come lo storico duello di Digione con Renè Arnoux; ma è anche l’auto del famoso arrivo su tre ruote al Gran Premio di Zandvoort, quando Villeneuve, nel tentativo di proseguire la corsa, compì quasi un giro del circuito dopo aver perso una gomma e rotto la sospensione, nella speranza che i meccanici potessero intervenire per rimetterlo in gara. Grazie alla disponibilità del Museo Ferrari Maranello è possibile ammirare anche la Ferrari 126 CK che corse nella stagione di Formula Uno del 1981 e venne progettata da Mauro Forghieri. Immancabile la famosa Ferrari 308, l’auto privata che Villeneuve usava nel tempo libero, ben nota ai tifosi che aspettavano per ore l’uscita del pilota dal circuito di Fiorano dopo le prove o dagli uffici Ferrari di Maranello.

Giovani al volante e sicurezza stradale rappresentano un binomio su cui la Ferrari Driver Academy ha deciso di scommettere, con l'obiettivo di proporre i propri piloti quali testimonial d'eccezione per fornire ai giovani strumenti utili a diffondere la cultura della sicurezza stradale. L'iniziativa, rivolta soprattutto agli studenti delle scuole medie superiori, affronta un tema scottante, vista la continua crescita del numero delle vittime della strada nel nostro Paese.

Per tutto il fine settimana, dalle 10.00 del mattino, le piazze del centro storico ospitano le maggiori auto di prestigio del territorio: dalle Ferrari alle Maserati fino alle Pagani. E ancora: esposizioni nelle piazze, raduni di auto e moto storiche, il tradizionale annullo filatelico e tante altre iniziative. Molto attesa anche l’iniziativa dedicata alla Guida Sicura, realizzata in collaborazione con partner istituzionali come l’Automobile Club di Modena. Tra queste segnaliamo in Piazza Grande il progetto "In viaggio con papà", specificamente rivolto agli studenti delle scuole medie.

Modena torna poi ad essere tappa di passaggio della 1000 Miglia. Sabato 19 maggio è infatti previsto l’arrivo in città, di ritorno da Roma, della prestigiosa competizione storica, che vedrà sfilare 375 auto storiche che hanno partecipato alla gara prima del 1957, oltre a 140 Ferrari. Domenica 20 maggio poi, nel corso di tutta la giornata, i viali del parco della città ospitano il Memorial Villeneuve Banca Popolare dell’Emilia Romagna, una gara di regolarità a cui partecipano Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, ma anche moto Ducati, Taurus e HD, provenienti dai Club di auto e moto storiche invitate,

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito Internet www.modenaterradimotori.com

La mostra "Gilles Villeneuve un uomo nella leggenda", è aperta al pubblico fino al 10 giugno presso la sede espositiva del Foro Boario di Modena e osserva e seguenti orari: da martedì a giovedì 15.30-19.30, da venerdì a domenica 9.30-13.30 e 15.30-19.30. Chiuso il lunedì. Biglietti: 5 – 3 Euro.