Festa delle Oasi WWF

“Un mare di Oasi per te”, organizzata per salvare tre aree costiere presenti in Sardegna, Puglia e Veneto. La festa è un’occasione unica per scoprire, insieme agli esperti del WWF, oltre 30mila ettari di natura incontaminata tra spiagge, boschi, fiumi, montagne e lagune e numerose specie animali e vegetali, di cui molte a rischio estinzione. La festa delle Oasi è una giornata dedicata alla natura ma è anche al divertimento e al relax. Durante la manifestazione, infatti, oltre alle iniziative legate alla natura c'è anche la possibilità di seguire percorsi sensoriali, godere di spettacoli e musiche tradizionali, fare pic-nic all’aria aperta e concedersi qualche acquisto a uno dei tanti mercatini biologici. Inoltre, chi desidera aiutare il WWF a realizzare questo nuovo progetto di salvaguardia della natura, può farlo inviando, fino al 20 maggio, un sms al 45503* o recandosi presso le filiali e gli sportelli automatici (ATM) Unicredit in tutta Italia (dal 14 al 27 maggio) Quest'anno l’edizione della Festa delle Oasi 2012 WWF - la grande festa della natura italiana, prevista per il 20 maggio - apre gratuitamente al pubblico oltre 100 aree naturali, insieme a 10 riserve del Corpo Forestale dello Stato. E dopo il successo della scorsa edizione, che ha permesso di salvare due nuovi boschi, il WWF lancia la nuova campagna, organizzata per salvare tre aree costiere presenti in Sardegna, Puglia e Veneto. La festa è un’occasione unica per scoprire, insieme agli esperti del WWF, oltretra spiagge, boschi, fiumi, montagne e lagune e numerose specie animali e vegetali, di cui molte a rischio estinzione. La festa delle Oasi è una giornata dedicata alla natura ma è anche al divertimento e al relax. Durante la manifestazione, infatti, oltre alle iniziative legate alla natura c'è anche la possibilità di seguire percorsi sensoriali, godere di spettacoli e musiche tradizionali, fare pic-nic all’aria aperta e concedersi qualche acquisto a uno dei tanti mercatini biologici. Inoltre, chi desidera aiutare il WWF a realizzare questo nuovo progetto di salvaguardia della natura, può farlo inviando, fino al 20 maggio, un sms al 45503* o recandosi presso le filiali e gli sportelli automatici (ATM) Unicredit in tutta Italia (dal 14 al 27 maggio)

Le tre aree costiere da salvare

Oasi WWF Scivu ad Arbus, in Sardegna. Lungo uno dei tratti più belli del litorale della Sardegna, Scivu è un vero paradiso di 200 ettari di dune alte sabbiose e fitta macchia mediterranea, detta “parlante” perché battuta dal vento di maestrale, dove è possibile incontrare il cervo sardo. L'area, seppure tutelata dalle leggi regionali e individuata come area d’ importanza comunitaria è minacciata dal taglio della vegetazione e in particolare degli splendidi ginepri secolari, dal passaggio fuoripista e sulle dune dei fuoristrada, da un diffuso disturbo all’ambiente naturale e alla fauna, dall’abbandono di rifiuti.

Riserva naturale e Oasi WWF Le Cesine, in Puglia. La spiaggia delle Cesine - le cui dune rappresentano l’habitat ideale del fratino, uno degli uccelli più rari del Mediterraneo, e del fraticello - rappresenta una delle ultime spiagge “incontaminate” del litorale pugliese, ma è sottoposta a una pressione fortissima. Negli ultimi anni infatti la cementificazione delle coste salentine è aumentata del 500% e il degrado di questa spiaggia, invasa da strati di plastica accumulatisi nel tempo, è ormai un simbolo del degrado italiano dei mari e delle coste. L'area ha bisogno di essere bonificata dai rifiuti portati dal mare e mai rimossi. Le scorie hanno creato strati di plastica con gravi danni alla vegetazione e agli animali.

Oasi WWF Golena di Panarella, in Veneto. Questo paradiso di biodiversità, situato alle porte del Delta del Po in provincia di Rovigo, è meta ambita dai bracconieri attirati dai 130-140.000 uccelli ospitati dall'area. Grazie all’aiuto degli italiani, il WWF vuole riqualificare alcune aree della Golena di Panarella, riforestando con specie autoctone per sostituirle a quelle aliene e ricreando zone umide per favorire le rare specie di rettili e anfibi presenti, come la rana di Lataste e la testuggine palustre (Emys orbicularis).