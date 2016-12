Immaginaria Sanremo Festival

foto Ufficio stampa

Il tema è la “Grande Avventura nei libri”, per celebrare i 150 anni della nascita del grande scrittore italiano Emilio Salgari, ma si spazia anche nei mondi di Peter Pan e Moby Dick: siamo in Liguria, per la seconda edizione di Immaginaria Sanremo, il Festival di libri e ragazzi tra fantastico e realtà. L'appuntamento è da sabato 19 a domenica 27 maggio in diverse location della città ligure, tra cui il teatro Ariston, la Biblioteca, piazza San Siro.