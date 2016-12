Genova, grande festa al Porto Antico

Grazie alla collaborazione con il Centro Velico Interforze e con il Circolo Nautico Mandraccio, il Galata Museo del Mare offre "Prova la vela” che consente ai più giovani di sperimentare la navigazione sotto la spinta del vento. Le imbarcazioni a disposizione sono tre, due attraccate dal molo del Circolo Nautico Mandraccio e una dal molo nei pressi della piscina del Porto Antico, per le quattro partenze della giornata: alle ore 9.30, 11, 14.30 e 16. L’attività, rivolta a famiglie con bambini sopra i 5 anni, può essere svolta anche da persone disabili. Ogni imbarcazione può ospitare fino a 8 persone.

Nella giornata di domenica 20 maggio il biglietto AcquarioVillage costerà per tutti solo 20 Euro. Il biglietto è valido un anno dal momento dell’acquisto e consente al pubblico di vivere in uno o più giorni le iniziative proposte. ono poi proposti due speciali pacchetti per prolungare il soggiorno a Genova: la prima è di due giorni con visita a tutte le strutture AcquarioVillage, City Tour in pullman scoperto e sosta nel suggestivo borgo di Boccadasse, pernottamento in hotel a 4 stelle. La seconda proposta prevede visita, a scelta, all’Acquario di Genova o al Galata Museo del Mare, City Tour in pullman scoperto e sosta a Boccadasse, pernottamento in hotel a 4 stelle. Per prenotazioni tel. 010 2345666 – www.incomingliguria.it