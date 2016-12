A Firenze la Notte è Blu

Firenze capitale della notte e città europea dello sport, con una non stop di 27 ore tra sabato 12 e domenica 13 maggio, una per ciascuno dei Paesi membri. Per tutti sport tradizionali e on the road, discipline classiche e novità assolute, anche sotto le stelle. Siamo alla Notte Blu tra eventi, gare, tornei, esibizioni, pedalate, regate, mostre e spettacoli.

La manifestazione è organizzata dall'Assessorato all'Europa e alle Politiche Giovanili - Ufficio Europe Direct Firenze, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport, il contributo dei Quartieri e delle società sportive (e non solo), in occasione della Festa dell’Europa. Gli impianti sportivi restano aperti, le piazze, strade e il parco delle Cascine si colorano per ospitare una grande festa collettiva dedicata ai fiorentini e ai turisti. Tutti possono provare le varie attività proposte in ogni angolo della città, secondo un denso programma in continua crescita.

Obiettivo della kermesse è anche dare spazio e valorizzare gli sport cosiddetti "minori", che in realtà da tempo esprimono impegno e valore. Ma la manifestazione vuole soprattutto sottolineare e promuovere i principi culturali e sportivi dettati dalla Unione Europea e contenuti nel libro bianco dello sport, in primo luogo garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di strutture sportive adeguate per ogni età, esigenza e condizioni sociali, anche quando è presente un handicap, sostenendo in questo modo l’integrazione sociale e la tolleranza tra i popoli.

La Notte Blu prende il via alle ore 16 di sabato 12 maggio e si conclude ventisette ore dopo, alle 19 di domenica 13 maggio. Sono previste alcune attività anche sabato mattina in una sezione speciale chiamata “Aspettando la Notte Blu”. Il calendario completo degli eventi e degli appuntamenti si trova sul sito Internet