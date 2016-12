Milano, i fiori di Orticola

Da venerdì 11 a domenica 13 maggio gli appassionati di fiori e piante si danno appuntamento a Milano, presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli di via Palestro: va in scena Orticola, mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi, dedicata a chi ha il pollice verde o è semplicemente appassionato della natura e del verde. Grande protagonista della XVII edizione, particolarmente ricca di appuntamenti e iniziative, ci sono le rose. C'è poi la sezione Orticola D’Esterni con gli arredi di design per esterni e, in tema di "Orticolatura Urbana" ci sono gli "Orti in mostra", sempre più fatti in casa.

Le rose sono, come sempre, protagoniste di affascinanti sorprese. Ad Orticola 2012 è presente la collezione delle rose storiche coltivate in Costa Azzurra, la chinensis Yellow Mutabilis, ritrovata in Cina negli anni ’80, gli splendidi fiori americani con una collezione di oltre 60 esemplari, le rose indiane di Viru Viraraghavan o ancora quelle nate dalle mani dell'ibridatore tedesco Tantau, che nel 1964 fece nascere la prima rosa viola, chiamata Sissi.

La sezione "Orti in mostra" si propone di incentivare e sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura dell’orto come forma educativa nei confronti di pratiche ambientali sostenibili, Ecco allora una selezione di progetti, sistemi e idee capaci di coniugare l’estetica, la compatibilità ambientale e l’originalità delle realizzazioni per rendere sempre più attuabile l’idea dell’ ”orto in casa”, Ci sono il curtain-wall ecologici per creare un vero orto in verticale, i diversi tavoli in cui seminare, concimare, raccogliere, il mobile polifunzionale che nasce dalla necessità di lavorare la terra con meno fatica, fino alla classica e sempre attuale cassetta di legno.

MiColtivo – Orto a scuola è invece un progetto di educazione alimentare e ambientale dedicato ai bambini che prevede la sistemazione dei cortili delle scuole pubbliche cittadine con la progettazione e la realizzazione di orti didattici.

Inoltre, come tutti gli anni, i visitatori possono partecipare, gratuitamente, a lezioni di giardinaggio con giardinieri ed esperti, presentazioni di libri, dimostrazioni di composizioni floreali e laboratori per grandi e piccini per imparare a utilizzare correttamente piante e materiali o a giocare con fiori e frutta. E per "Fuori Orticola" c'è un'agenda di appuntamenti lunga un mese sotto il segno del verde.

Orticola ha il patrocinio del Comune di Milano Assessorato all’Arredo, al Decoro Urbano e al Verde

Per tutte le informazioni, gli orari e il prezzo dei biglietti si veda il sito Internet www.orticola.org.