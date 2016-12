Bologna, Arte e scienza in piazza

Mostre d'arte, incontri con gli autori, aperitivi scientifici, spettacoli e dimostrazioni, in un ricco programma di diffusione della cultura scientifica: tutto questo e molto altro èin programma a. Il centro storico del capoluogo emiliano, da Palazzo Re Enzo alla Biblioteca Sala Borsa, da Palazzo D’Accursio a Piazza Nettuno, si trasforma in un grande Art + Science Center, pronto ad accogliere il pubblico di ogni età.

Tra gli ospiti di questa edizione: lo storico Alessandro Barbero, lo scienziato Giovanni Bignami, il genetista Edoardo Boncinelli, lo storico della medicina Gilberto Corbellini, l’astrofisico Reno Mandolesi, il professore di fisiologia e biomeccanica Alberto Enrico Minetti, l’astronauta Paolo Nespoli, il filosofo della scienza Telmo Pievani e l’autore e conduttore Federico Taddia.

LA MOSTRA - A cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella con la collaborazione di Silvia Evangelisti. Prodotta da Fondazione Marino Golinelli in partnership con La Triennale di Milano, propone importanti opere di arte contemporanea e di scienza, per capire come e perché il nostro corpo e la nostra mente sono molto diversi da quelli delle generazioni precedenti, e come svilupparne meglio le potenzialità. Nei sei ambienti espositivi, uno per ogni età dell’esistenza umana, le intuizioni di alcuni grandi artisti contemporanei (Evan Baden, Guy Ben-Ner, Martin Creed, Hans Peter Feldmann, Stefania Galegati Shines, Anish Kapoor, Ryan Mc Ginley, Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini, Gabriel Orozco, Adrian Paci, John Pilson, Cindy Sherman, Frances Stark, Miwa Yanagi) sono messe a confronto con le attuali scoperte della scienza.

Dopo il largo consenso di pubblico dello scorso anno con oltre 41.000 presenze, il programma di quest'anno prevede oltre 100 eventi tra mostre, spettacoli, incontri con personalità del panorama scientifico e culturale, proiezioni di film, concerti, giochi in piazza e laboratori creativi tra arte e scienza, in calendario in vari luoghi del centro storico del capoluogo emiliano: Palazzo Re Enzo, Biblioteca Sala Borsa, START-Laboratorio di Culture Creative, Piazza Nettuno. Il cuore della manifestazione, organizzata da Fondazione Marino Golinelli in collaborazione con il Comune di Bologna, è la mostra "Da ZERO a CENTO, le nuove età della vita", ospitata a Palazzo Re Enzo, e successivamente alla Triennale di Milano, dal 21 febbraio al 1 aprile 2012.