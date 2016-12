Aprile in festa: scopri gli appuntamenti di primavera

Courmayeur Wine Fest - Courmayeur (AO) - Lunedì 25 aprile a Courmayeur va in scena la prima edizione del Courmayeur Wine Fest: un'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti di 22 etichette valdostane. Teatro della manifestazione, il Museo Transfrontaliero e il Jardin de l’Ange, nel centro storico della cittadina, dove, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, è possibile scoprire e degustare i vini accompagnati da eccellenze gastronomiche a km zero.L’atmosfera di festa coinvolgerà il pubblico, tra musica itinerante – violini, percussioni e strumenti tradizionali a cura de L’Orage – e passeggiate in carrozza. Bambini e ragazzi potranno divertirti in compagnia degli animatori professionisti de Lo Tatà, che organizzeranno laboratori creativi, giochi sul tema del vino e attività divertenti come la pigiatura dell’uva e la corsa delle botti.



Weekend Strabiologico - Stra (VE)- Dal 23 al 25 aprile nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, prende il via a un fine settimana di bontà: oltre al ricco mercatino che propone una rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale, si susseguono incontri culturali e gastronomici, spettacoli e laboratori aperti per bambini e adulti. Il tema centrale di questa edizione è la conservazione del cibo nella storia dell'uomo attraverso gli elementi naturali sole, sale, fuoco e vento viene sviluppato attraverso una mostra, un corso di cucina naturale e macrobiotica, degustazioni e presentazioni di prodotti curate da Veneto a Tavola in collaborazione con la Condotta Slow Food della Riviera del Brenta e da aziende del settore.



Salone Nazionale delle Sagre - Ferrara - Come intraprendere un tour enogastronomico tra le prelibatezze della Penisola muovendo solo pochi passi? La ricetta magica l’ha trovata il Salone Nazionale delle Sagre e Misen (Mostrassaggi Interprovinciale Sagre Enogastronomiche), che torna dal 23 al 25 aprile nei padiglioni della Fiera di Ferrara con la sua sesta edizione. Un evento unico in Italia, organizzato da Ferrara Fiere Congressi e dall’Associazione Turistica Sagre e Dintorni, che celebra le “nozze” tra la cucina di qualità e il folclore, presentando le ricette di quasi 100 sagre provenienti da ogni angolo dello Stivale.



Azzurro come il pesce - Cesenatico - Un weekend, dal 22 al 25 aprile, all'insegna del gusto e della cucina locale: al porto canale e lungo le vie del centro storico i ristoratori di Cesenatico preparano gustosi manicaretti, utilizzando esclusivamente il pesce fresco delle acque dell'Adriatico, come sardine, acciughe, alici, paganelli e sgombri. Una grande tensostruttura, allestita nella zona del mercato ittico, ospita gli stand gastronomici delle associazioni di pescatori e dei volontari dove, i piatti della gastronomia locale possono essere accompagnati da eccellenze DOP e DOCG come l’olio extravergine di oliva di Brisighella e il formaggio di fossa di Sogliano.



Festa degli asparagi - Ascrea (RI) - Domenica 24 aprile l’asparago selvatico torna grande protagonista in tavola: teatro della manifestazione è Piazza Mareri dove, a partire dalle 12.30, vengono servite delizie come la pasta con asparagi, la frittata di asparagi e la bruschetta alla crema di asparagi; e ancora formaggi e dolci tipici della tradizione da accompagnare con un bicchiere di vino casareccio come vuole la tradizione del posto.



Federicus Festa medievale - Altamura (BA) - La venuta di Federico II in Terra di Bari viene rievocata da una festa medievale che coinvolge tutta l’antica città federiciana. La festa è animata da una moltitudine di sbandieratori, tamburrini, giocolieri, artisti di strada e giullari lungo le vie del centro storico. Appuntamento da sabato 23 a lunedì 25 aprile.



Oltre le spighe - Modica (RG) - Quattro intere giornate, 21, 22, 23 e 24 aprile, per scoprire o ritrovare le proprie origini, scavando nella storia del pane e dei grani antichi per scoprire più a fondo il territorio. La città del barocco patrimonio dell’Umanità e del particolarissimo cioccolato lavorato a freddo, diventa in questa occasione anche la città del pane, avviando dei percorsi educativi e culturali per i più piccoli, ma anche turistici per quanti vorranno aderire ai laboratori del pane di casa e a quelli del cioccolato, o ancora agli speciali “Vicolando vicolando”, cioè le splendide passeggiate culturali per conoscere da vicino i monumenti segretamente custoditi tra i vicoli e le “vanedde” dell’antica città.



Sagra della fragola - Cassibile (SR) - Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile in provincia di Siracusa si celebra la fragola, regina incontrastata di questo periodo primaverile. Quattro giornate di pieno relax e divertimento per tutta la famiglia e, soprattutto, per i più golosi che possono degustarla in fresche macedonie, abbinarla ai dolci, con la cioccolata fondente o dentro la mozzarella.