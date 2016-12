Primavera nei Parchi più belli d'Italia

17:11 - Con questo clima mite, le giornate che si allungano e il sole che splende caldo e avvolgente vi è venuta sempre più voglia di natura, piante e fiori? Avete ragione, in questo periodo dell’anno non c’è niente di meglio che trascorrere ore e ore in oasi verdi dove l’unico rumore è quello del vento e degli uccellini. Bene, prendete carta e penna e segnatevi le più belle fioriture nei Parchi più belli d’Italia. Un ottimo spunto per una vacanza nella parte più verde, profumata e colorata del nostro Paese.

Il 1 Aprile riaprono i Giardini del castello dando il via alla stagione con la fioritura di oltre 230 mila bulbi nei 12 ettari del giardino dedicato a tutte le piante del mondo. Sette km di sentieri, una splendida enciclopedia botanica vivente che si veste di stagione in stagione di profumi e colori sempre nuovi. Ad Aprile è la volta dei tulipani e delle violette, che si alternano ad eleganti rododendri, narcisi, peonie, giacinti, contornati da aiuole a bordure, che legano i vari elementi del giardino.Anche quest’anno è arrivato il momento di. Dal 5 Aprile al 1 Maggio nel parco del castello la straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi è pronta ad annunciare la Primavera. Il Parco del castello di trasforma quindi anche quest'anno in un vero giardino incantato che, accanto all'incredibile fioritura, accoglie mostre ed esposizioni a tema.Il 30 marzo nel castello ci sarà la XVI edizione di "Tulipani a Corte", iniziativa nata per valorizzare la splendida fioritura dei tulipani selvatici nel parco del Castello. Romantiche passeggiate tra le fioriture spontanee, musiche d'epoca, mostre d'arte, spettacoli all'aperto, sfilate di figuranti in costume e visite guidate al castello daranno il benvenuto alla primavera.Dal 31 Marzo al 31 Maggio, il parco del castello ospita la V edizione de "Il Narciso Incantato"che vedrà la fioritura di 40.000 varietà di bulbose (narcisi, tulipani e giacinti). Il percorso prevede una visita al parco fiorito con le sue coreografiche e variopinte aiuole, alle sontuose sale interne, alla ghiacciaia e ai sotterranei.Torna per il terzo anno consecutivo Camelie sul Lario, la manifestazione realizzata in collaborazione con tutte e tre le ville. Le splendide dimore lariane metteranno in mostra le loro collezioni di Camelie storiche e saranno impegnate in una serie di attività a tema.Ancora il tulipano protagonista di un'altra manifestazione da non perdere: la Settimana del Tulipano che dal 15 al 30 aprile riempirà la Villa di oltre 80.000 bulbose in fiore. Spettacolare il Labirinto dei Tulipani, dove sono piantumate oltre 65 varietà con 20.000 corolle in fiore, tra cui il ricercatissimo tulipano nero "Queen of night" e l'imponente "Big Chief" del diametro di quasi 10 centimetri.Inoltre verranno organizzatemolto specialealle monumentali siepi di azalee e rododendri che coronano i parchi delle ville che si affacciano sul Lago di Como. Il 26 e 27 Aprile le due regine del Lario, Villa Carlotta e Villa Melzi (Como) si uniscono per offrire una straordinaria opportunità di visita, con trasporto in imbarcazione privata, per godere anche dal lago una fioritura unica al mondo.. Dall'8 Marzo al 20 Aprile un milione di tulipani colorerà il parco grazie all’evento: Tulipanomania, la fioritura più importante in Italia e la più ricca del Sud Europa. Ma il tulipano non sarà l’unico fiore a sbocciare in quel periodo. Preparatevi alla bellezza di Giacinti, Muscari e Narcisi che riempirà di colore e profumo i 600.000 metri quadrati del Giardino, premiato lo scorso anno come Parco Privato Più bello d'Italia. Imperdibile l'aiuola da Guinness dei primati, una passeggiata fiorita lunga più di 400 metri!Oltre 200.000 saranno i narcisi e tulipani in fiore che sbocceranno tra le lussureggianti colline della Lunigiana: è il Festival dei Narcisi che, tutti i fine settimana dal 23 Marzo al 27 Aprile, riempiranno di magia la Villa. Le oltre 450 varietà presenti nel Parco vanno dal bianco marmo Apuano al giallo oro del primo sole primaverile, al rosa pallido simile agli intonaci dell'antica Villa fino all'arancio che promette i trionfi dell'estate.. Dal 25 Aprile al 20 Maggio lo splendido giardino sarà ricolmo di oltre 2000 varietà di Iris provenienti da tutti i Continenti. L'iris, o giaggiolo, come è comunemente chiamato in Toscana, ha accompagnato la storia di Firenze dalle sue origini diventando così importante da essere posto sul suo gonfalone.Per maggiori informazioni: www.ilparcopiubello.it